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Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiyesi olayları eğitim vererek azaltıyor



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2016 yılı içinde 613 olaya müdahale ederken, önceki yıla göre müdahale edilen olaylarda yüzde 13 azalma yaşandı. İtfaiye Müdürü Muhammet Ateş, olayların azalmasında verdikleri eğitimler ve yaptıkları tatbikatların büyük etkisi olduğunu söyledi.

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, 2016 yılında itfaiye olarak 613 olaya müdahale ettiklerini açıkladı. Ateş, 1 yıllık faaliyetleri hakkında bilgi vererek, itfaiyenin müdahale ettiği olayları şu şekilde sıraladı; "2016 yılında 51 Trafik kazasına, 69 ev yangınına, 11 atölye-işyeri imalathane-fabrika vb. yangınlarına, 27 motorlu araç yangınlarına, 10 odunluk, kömürlük yangınına, 15 Orman ve Fındıklık yangınına, 97 çöp, anız yangınına, 40 diğer küçük çaplı yangınlara, 20 sel ve su baskını olayına, 13 evde mahsur kalan vatandaşa kapı açma hizmeti, 135 canlı (kedi, köpek, büyükbaş hayvan vb.) kurtarma olaylarına, 22 vatandaş kurtarma olayına, 38 tehlike arz eden yerlere müdahale, 1 mazgala telefonu düşen vatandaşa yardım, 11 intihar olayına, 6 asansörde mahsur kalan vatandaşı kurtarma operasyonuna, 3 yılan yakalama olayına, 2 toprak kayması ve heyelan olayına, 7 tehlike arz eden ağaç kesme işlemi, yoğun fırtınada çatısı uçan 6 binaya, 2 hasta taşıma olayına, 27 yoğun duman var ihbarı gelerek olay yerine gözetleme olmak üzere 613 olaya müdahale edilmiştir."

194 işyerine yangın güvenlikleri için uygunluk raporu verdiklerini belirten Ateş; "2016 yılında geçtiğimiz yıllara göre müdahale edilen olaylarda % 13'lük bir azalma olduğu görülmüştür. Mümkün olduğunca her kesime gerek bastırdığımız eğitici broşür olsun, gerekse ilçemizde yaptığımız tatbikatlar ile halkımızı bilgilendirme konusunda çalışmalarımızı sürekli devam ettirdik ve bu yeni yılda da çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir. Ümit ederim ki bu yıl tüm bireylerimiz için yangınsız, kazasız bir yıl olur" dedi.

Ateş, ilçe genelinde yangın ve benzeri olaylarla ilgili eğitimlere ve tatbikatlara devam edeceklerini söyledi.

(VK-OA-Y)



12.01.2017 15:02:22 TSI

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