YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sağlık çalışanları kan bağışladı

Sağlık çalışanları kan bağışladı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Türk Kızılayı'nın kan stoklarında yaşanan azalma nedeniyle ülke genelinde başlattığı kan bağışı seferberliğine bir destek de Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarından geldi.

Hastane yönetimi ve Kan Transfüzyon Merkezi'nin organizasyonuyla gerçekleşen etkinliğe, yöneticiler ve çalışanlar katıldı. Etkinliğe, hasta yakınları da bağışları ile destek verdi.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, düzenli kan bağışının, stoklarda azalma yaşanmaması, hasta ve hasta yakınlarının mağdur olmaması açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Duyarlı her vatandaşı Kızılay'a kan bağışında bulunmaya davet eden Saygılı, "Adana halkımız bu konuda son derece bilinçli. Kampanyalarımıza gereken hassasiyeti gösteriyorlar ve destek veriyorlar. Kızılay olarak, bu duyarlılığın artarak devam etmesini diliyor, kan bağışlarıyla hayat kurtaran hastane çalışanlarımıza ve hasta yakınlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Saygılı, kan bağışı etkinliğine katkılarından dolayı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Osman Çiloğlu'na teşekkür plaketi takdim etti.

(ELF-Y)



12.01.2017 15:03:31 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER