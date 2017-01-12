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Kara yetim çocukları unutmadı

(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, belediyenin konuk evinde yetim ve maddi durumu zayıf olan çocuklara kıyafetler dağıtarak yemek ikramında bulundu.

Kilis Belediye Başkanı Kara, yetimlerin kendilerine Allah'ın emaneti olduğunu ifade ederek, "Kendisi bir yetim olarak dünyaya gelen ve henüz 6 yaşında iken annesini de kaybederek kimsesiz kalmış olan sevgili peygamberimiz Hz. Muhammedin ümmeti olarak yetimlere sahip çıkmak, onlara en iyi şekilde bakmak, bizim için önemli bir sorumluluktur. Yetimlere yapılacak yardımlar bireysel olarak da desteklenmelidir. Herkes bu konuda elinden geleni yapmalıdır. Çocuk güldürmek çok güzel bir duygu bide böyle özel durumları olan çocuklarımızı gülümsetmek çok daha önemlidir" şeklinde konuştu.

(MAD-BRN-Y)



12.01.2017 15:02:41 TSI

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