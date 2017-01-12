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MÜSİAD'dan Bulut'a hayırlı olsun ziyareti



(Fotoğraflı)



Erdal Akbuğa

MALATYA (İHA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği(MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Mehmet Balin ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Balin, Bulut'a yeni görevinde başarılar diledi.

Balin, "Malatya da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne gelmesiyle birlikte burada güzel işler yapacağına inanıyoruz ve kendisine bu noktada inanıyoruz. MÜSİAD olarak zaman zaman sosyal projeler yapıyoruz, bu konuda sizinle beraber bu süreçte beraber yapacağımız projeler olursa bunlara açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum "diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, ise ziyaretten dolayı MÜSİAD üyelerine teşekkür ederek, "MÜSİAD camiasına uzak değilim, Türkiye'deki yapısın çalışmasına ve vizyonunu biliyoruz, kendilerine büyük görevler düşüyor. Malatya'da ki yaptıkları çalışmalarında takip ediyoruz bunda sonra inşallah beraber güzel çalışmalar yaparız" şeklinde konuştu.

(EA-BRN-Y)



12.01.2017 15:06:56 TSI

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