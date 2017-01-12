12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GÜMÜŞHANE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gümüşhane'de taşkınlara karşı önlemler alınıyor

12 Ocak 2017 Perşembe, 15:04
Gümüşhane'de taşkınlara karşı önlemler alınıyor
Gümüşhane'de taşkınlara karşı önlemler alınıyor

(Fotoğraflı)

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'de taşkın risklerini azaltmak amacıyla çalışmalar sürüyor.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Öbektaş Beldesi, Köse, Övünce, ve Oylumdere köylerini taşkınlardan koruyacak olan projenin sözleşmesi DSİ 22. Bölge Müdürü Mahmut Berber ile yüklenici firma temsilcisi arasında imzalandı. 6 milyon 482 bin 506 TL bedelli projede 6 bin 68 metre istifli taş tahkimat, 176 metre U kanal, 2 menfez, 1 araç köprüsü, 2 bin 66 metre kompozit ızgaralı kanal, 801 metre kargir duvar, 79 metre kaskat ve 4 bin 202 metre korkuluk yapılacak. İnşaatın 750 gün içerisinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.
(OK-ÖS-Y)

12.01.2017 15:08:55 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane'de lise öğrencilerinin yüzde 42'si meslek liselerinde
YEREL

GÜMÜŞHANE'DE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YÜZDE 42'Sİ MESLEK LİSELERİNDE
Gümüşhane'de gümüş işlemeciliği ivme kazanacak
YEREL

GÜMÜŞHANE'DE GÜMÜŞ İŞLEMECİLİĞİ İVME KAZANACAK
&quot;Pestilin Marka Değeri&quot; toplantısı
YEREL

"PESTİLİN MARKA DEĞERİ" TOPLANTISI
Ankara Gümüşhane Tanıtım Günleri 9-12 Şubat'ta yapılacak
YEREL

ANKARA GÜMÜŞHANE TANITIM GÜNLERİ 9-12 ŞUBAT'TA YAPILACAK
Gümüşhane'de 'Pestilin marka değeri' konulu toplantı düzenlendi
YEREL

GÜMÜŞHANE'DE 'PESTİLİN MARKA DEĞERİ' KONULU TOPLANTI DÜZENLENDİ