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Gümüşhane'de taşkınlara karşı önlemler alınıyor



(Fotoğraflı)



GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'de taşkın risklerini azaltmak amacıyla çalışmalar sürüyor.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki Öbektaş Beldesi, Köse, Övünce, ve Oylumdere köylerini taşkınlardan koruyacak olan projenin sözleşmesi DSİ 22. Bölge Müdürü Mahmut Berber ile yüklenici firma temsilcisi arasında imzalandı. 6 milyon 482 bin 506 TL bedelli projede 6 bin 68 metre istifli taş tahkimat, 176 metre U kanal, 2 menfez, 1 araç köprüsü, 2 bin 66 metre kompozit ızgaralı kanal, 801 metre kargir duvar, 79 metre kaskat ve 4 bin 202 metre korkuluk yapılacak. İnşaatın 750 gün içerisinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

(OK-ÖS-Y)



12.01.2017 15:08:55 TSI

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