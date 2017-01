YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Özfırıncı'dan spor salonunda stand up

Özfırıncı'dan spor salonunda stand up



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Farklı mekanlarda yaptığı stand up gösterileriyle adından söz ettiren Adanalı, sinema ve tiyatro oyuncusu Ergün Özfırıncı bu kez spor salonunda gösteri yapacak.

Oyuncu Özfırıncı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Daha önce kebapçılarda, restoranlarda, kafelerde, otellerde, toplantılarda stand up gösterisi yapmıştım. Şimdi de Adana'da bir spor salonunda, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip, stand up gösterisi yapacağım. Spor yapanlarla yapmayanlar arasındaki farkları komik bir dille anlatacağım. Herkesi bu gösterime davet ediyorum" dedi.

Ergün Özfırıncı'nın spor salonunda yapacağı stand up gösterisi, 16 Ocak Pazartesi günü saat 18.30'da, The Core Sports Clup'te gerçekleşecek.

(ELF-Y)



12.01.2017 15:09:13 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER