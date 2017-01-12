Özfırıncı'dan spor salonunda stand up
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ADANA (İHA) - Farklı mekanlarda yaptığı stand up gösterileriyle adından söz ettiren Adanalı, sinema ve tiyatro oyuncusu Ergün Özfırıncı bu kez spor salonunda gösteri yapacak.
Oyuncu Özfırıncı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Daha önce kebapçılarda, restoranlarda, kafelerde, otellerde, toplantılarda stand up gösterisi yapmıştım. Şimdi de Adana'da bir spor salonunda, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirip, stand up gösterisi yapacağım. Spor yapanlarla yapmayanlar arasındaki farkları komik bir dille anlatacağım. Herkesi bu gösterime davet ediyorum" dedi.
Ergün Özfırıncı'nın spor salonunda yapacağı stand up gösterisi, 16 Ocak Pazartesi günü saat 18.30'da, The Core Sports Clup'te gerçekleşecek.
(ELF-Y)
12.01.2017 15:09:13 TSI
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