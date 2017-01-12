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TESOB Başkanı Metin Kara: "Pazara giden eli boş dönüyor"



TRABZON (İHA) - Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, meyve-sebze fiyatlarındaki artışa tepki gösterdi.

Yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve bunun sonucunda ulaşımda yaşanan sıkıntıların fırsata çevrilip meyve ve sebze fiyatlarının yükseltildiğini belirten TESOB Başkanı Metin Kara, "Üretici de tüketici de mağdur durumda. Ülkemizin böyle zorlu dönemden geçtiği bu günlerde vurgunculuk yapmak vicdanlarınızı sızlatmıyor mu?" ifadelerini kullandı.

Pazarcının da bakkalın da durumdan rahatsız olduğunu dile getiren TESOB Başkanı Kara, "Tarladan 1 liraya çıkan domates Trabzon'da 8 liraya satılıyorsa bunda bir tuhaflık var demektir. Malı tarlada kapatanlar, hava şartlarını bahane göstererek istedikleri gibi fiyat ayarlaması yapabiliyor. Bu duruma bir son verilmesi gerek. Vatandaş elbette haklı. Mevsim sebze ve meyvelerini bile ucuza alamıyor. Pazara giden eli boş dönüyor. Artık kilo işi değil, tane işi satın alabiliyor" diye konuştu.

Dolardaki yükselişin piyasalarda ciddi anlamda kriz oluşturduğunu söyleyen Başkan Kara, "Terör odakları bizi hem içeriden hem dışarıdan köşeye sıkıştırmak için adeta seferberlik ilan etmiş durumda. Ama biz bu oyunlara gelmemeliyiz. Ne olursa olsun bu sıcak ve sıkıntılı süreçte birlik ve beraberliğimizi korumak zorundayız. Çünkü bizim bu ülkeden başka gidecek yerimiz yok" ifadelerini kullandı.

(OK-ÖS-Y)



12.01.2017 15:09:47 TSI

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