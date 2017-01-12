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TİSKİ Genel Müdürlüğü istişare toplantısı gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü İstişare Toplantısı Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirildi.

TİSKİ Genel Müdürü Recep Köksal'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda TİSKİ Yönetim Kurulu üyeleri, daire başkanları, şube müdürleri ve ilgili birim amirleri hazır bulunurken il genelinde sürdürülen ve planlanan çalışmalar gözden geçirildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da TİSKİ Genel Müdürlüğünün istişare toplantısına katılarak çalışmalar hakkında brifingaldı. Burada yaptığı değerlendirmede TİSKİ'nin hizmetlerinin büyüklüğüne dikkat çeken Başkan Gümrükçüoğlu, "Bugüne kadar çok önemli hizmetler gerçekleştirdik, inşallah hep birlikte çok daha büyük işlere imza atacağız. Sizlerden Allah razı olsun diyoruz, sizlerle iftihar ediyoruz" dedi.

(OK-ÖS-Y)



12.01.2017 15:12:46 TSI

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