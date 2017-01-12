Erzurum'da bir miktar esrar ve bonzai hap ele geçirildi
ERZURUM (İHA) - Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, İstanbul ilinden temin edilen bir miktar esrar ve bonzai hap ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince Erzurum merkezde şüphelilere ait konut ve işyerinde jandarma narkotik köpeği ile yapılan aramada; değişik miktarda toz esrar, reçine esrar, metamfetamin ile bonzai (sentetik kannabinoid) maddeleri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
(ERZ-AA-Y)
12.01.2017 15:13:42 TSI
NNNN