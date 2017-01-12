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Hükümet Konağında güvenlik önlemleri artırıldı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Hükümet Konağında güvenlik önlemleri artırıldı. Ana giriş kapısına X-Ray cihazı konurken, yan kapılara da kapı detektörü monte edildi.

Yurt genelinde artan terör olayları sonrası bir çok yerde yoğun önlemler alınırken, Burhaniye Hükümet Konağında da giriş çıkışlar daha sıkı kontrol edilmeye başlandı. Çalışanların ve vatandaşların güvenliği için önlem aldıklarını anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, İçişleri Bakanlığının da bu konuda emirleri olduğunu söyledi. Ana giriş kapısına X-Ray cihazı konduğunu anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, "Yan giriş kapılarına da kapı detektörü monte ettirdik. Böylelikle gelen vatandaşların çantalarında ve üzerlerinde tehlikeli bir madde olup olmadığı kontrol ediliyor. Girişte bir poliste gün boyu görev yapıyor. Çalışanların ve hizmet için gelen vatandaşların güvenliği için bu tedbirleri aldık" dedi.

(FT)



12.01.2017 15:11:25 TSI

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