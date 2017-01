YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ortahisar'da kaçak yapılaşmaya geçit verilmeyecek

TRABZON (İHA) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un kentsel dönüşüm projeleri sayesinde çarpık yapılaşmadan kurtarılacağını söyledi.

Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü ile İmar Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Müdürlüklerdeki personelle bir süre sohbet eden Başkan Genç, personele vatandaşlara güler yüz gösterilmesi ve vatandaşların her türlü sorununun ivedilikle çözüme kavuşturulması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Ortahisar Belediyesi'nin kaçak yapılaşmayla etkili bir şekilde mücadele ettiğini belirten Başkan Genç, "Malumunuz şehrimizde inşaat sektörü çok canlı. Çok hızlı bir şekilde yapılaşma var. Yapılan bunca binanın belediyemizle ilgili yasal işlemlerini de hızlı bir şekilde değerlendirip çözüme kavuşturmalıyız. Bu konuda vatandaşlarımıza sıcak ilgi ve güler yüz gösterilmesi çok önemli. Vatandaş kendisiyle ilgilenildiğini, muhatap alındığını hissedecek. Bunu bilecek" dedi.



"Kaçak yapılaşmaya geçit vermeyin"

İmar, ruhsat ve diğer işlemler ilgili yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hiçbir suistimale müsaade etmeyeceklerini kaydeden Başkan Genç, "Her şeyi kuralına uygun olarak yapmak lazım. İmar ve ruhsatla ilgili vatandaşlarımızın bütün işlemleri yasal prosedür gözetilerek bir an önce çözülmeli. Ama bu konuda da hiçbir ihmalkarlığa yer verilmemeli. Kanun ne diyorsa, harfiyen uygulanmalı. Özellikle kırsal alanlarda kaçak, ruhsatsız yapılaşmaya dikkat edilmeli. Geçmiş yıllarda şehrimizde oluşan çarpık yapılaşmanın bedelini ödüyoruz. Herkes bu çarpık yapılaşmadan şikayetçi. O yüzden de biz göreve gelirken, yapan değil yıkan belediye başkanı olacağımızı söylemiştik. Çünkü, Trabzon'da bir şeyler yapmak için önce bu çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmak gerekiyordu. İnşallah, TOKİ'nin ve belediyelerimizin yürüttüğü kentsel dönüşüm projeleri sayesinde şehrimiz bu çarpık yapılaşmadan kurtarılacak" ifadelerini kullandı.

