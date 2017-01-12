Kazaya müdahale eden polis memuru şehit oldu
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AYDIN (İHA) - Aydın-İzmir otoyolunda dün meydana gelen trafik kazasına gelen trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru İbrahim Karaarslan şehit oldu.
Aydın-İzmir otoyolunda dün sabah saatlerinde buzlanma yüzünden meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralanmıştı. Meydana gelen ilk kazaya müdahale eden Aydın Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Karaarslan, bölgede kontrolden çıkan bir otomobil ile bariyer arasında sıkışarak ağır yaralanmıştı.
Durumu ağır olan polis memuru İbrahim Karaarslan, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Karaarslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün öğle saatlerinde şehit oldu.
(MB-Y)
12.01.2017 15:17:44 TSI
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