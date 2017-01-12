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Başkan Saatcı, ezeli rakipleri yemekte bir araya getirdi.



(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) -Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Fethiye'de kurulan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Fethiyespor taraftar derneklerini ikinci kez yemekte bir araya getirdi.





Fethiyespor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftar dernek başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı yemekte, renkli görüntüler ortaya çıktı. Yemek masasında bir arada oturmayı tercih eden taraftar dernek yöneticileri, sık sık sohbet ettiler. Yemek öncesinde bir değerlendirme yapan Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, "Ben Türkiye'de böyle çalışmalar yapıldığına, böyle organizasyonlar yapıldığına inanmıyorum. Burada samimiyet var ben bunu çok net gördüm. Sizlerle Şat Restoran'da bir yemek yemiştik. Eksik olmayın Fenerbahçeli Taraftarların Dernek binası açılışına da hiç renk ayrımı gözetmeksizin geldiniz. Orada da görmüştüm. Aynı şeyleri tekrar edeceğim arkadaşlar ama bizim buna ihtiyacımız var. Bizim şuan yapmış olduğumuz bu paylaşıma bütün ülkenin ihtiyacı var. Ortak akla, paylaşmaya, hoşgörüye, farklılıklara saygı duymaya ihtiyacımız var. İnşallah Fethiye'mizde başlayan bu hava, bütün ülkemize de bir zincirin halkaları gibi sirayet eder. Biraz önce Taraftarlar Derneği Başkanımıza da söyledim. Bu kapsamda güzel bir ifade var, 'Efendi Beşiktaş'. Beşiktaşlılar buldu bunu. Bu gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bir 'vur kır parçala bu maçı kazan' var bir de 'Efendi Beşiktaş' var. Hakkını teslim etmek lazım. Bu sloganı kim bulduysa çok hoş bir slogan. 'Efendi' kelimesinin bence bütün kamuoyuna üst kimlik olması lazım. Tabi adını doğru koyalım Fethiye'nin üst kimliği Fethiyespor'dur. Burada bulunan herkesin birinci takımı Fethiyespor. Ondan sonra diğer takımlarımız geliyor. Bu anlamda Fethiyespor Taraftarlar Derneği Başkanı kardeşime de geldiği için teşekkür ediyorum. Şeref verdi, bizi onurlandırdı" dedi.



"Üst kimliğimiz Fethiyespor'dur"

Başkan Saatcı konuşmasını şu şekilde sürdürdü; "Ben sizlerle bu sofrayı paylaştığım için büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Taraftarlar Derneği açısından Allah var Galatasaray Taraftarlar Derneği başkanı bizim doktorumuz Emre çok faal. Emre'nin biz Türkmen kardeşlerimize yardım ederken, gösterdiği çabaya ben birebir şahidim. Bu anlamda kendisine çok teşekkür ediyorum. Sosyal projelere destek vererek, daha fazla adımızı ve birlikteliğimizi öne çıkaracağız. Bir de bana müjdeli bir haber verdiler. Fethiye'de Taraftarlar Derneği'nin üst birliği oluşturulacakmış. Bunlar çok güzel şeyler. Bu anlamda 4 takımımızın, tabi üst kimlik Fethiyespor olmak üzere Taraftarlar Derneği Başkanlarına teşekkür ediyorum. Ben 18 yıldır Belediye Başkanlığı yapan birisi olarak her pazartesi günü, arkadaşlarımla bir araya gelerek bir önceki hafta yapılanları konuşup, bir hafta sonra yapılacakların planlamasını yapan biriyim. Hiçbir şey yapmasak bile gelsek, hal hatır sorsak, birbirimizin yüzünü görsek ve bir sofra paylaşıp 'iyi akşamlar' deyip kalkıp gitsek bile bunun çok faydalı olacağına, birlikteliğimize, beraberliğimize, hoşgörü kültürümüzün artmasına ve örnek kimliğimizin bütün ülkeye yayılmasına vesile olacağını düşünüyorum. "



"Fethiye'deki bu birliktelik Behçet Saatcı'nın sayesindedir"

Beşiktaş Taraftarlar Derneği Başkanı Özkan Torunoğulları da Başkan Saatcı'ya teşekkür ederek, "Burada en büyük faktör Fethiye'de her şeyin öncülüğünü yapan Belediye Başkanımız Behçet Saatcı'dır. Biz böyle bir araya gelebiliyorsak bu sizin öncülüğünüzde oluyor. Gerçekten burada sizin katkınız emeğiniz unutulamaz" diye konuştu.



Fenerbahçe Taraftarlar Derneği Cihan Ünal da, "Sizin varlığınız bizim için çok değerli. Birçok şeye öncülük ediyorsunuz. Evet üst kimliğimiz Fethiyespor. Bunu hiçbir zaman da unutmadan devam edeceğiz" diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.



"Önce Fethiyesporluyuz"

Fethiyespor Taraftarlar Derneği Başkanı Tolga Yuluk ise, "Çok sağ olun bizi buraya davet ettiniz. Böyle bir sofraya gelmemizi sağladınız. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Türkiye'nin en büyük takımları. Bu tartışılmaz ama bizim için esas olan Fethiyespor. Biz buranın çocuğuyuz, burada doğduk. Benim bir oğlum olacak ve Fethiyespor'lu olarak doğacak. Bunu 2 sene önce bir televizyon programında da söylemiştim. Benim şahsi fikrim benim çocuğum Fethiyespor'lu olsun sonra kendisi seçsin ve desin ki "Baba ben Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı olmak istiyorum." Tabi ki 'tamam' derim. Öyle bir zorunluluk yok. Ama Fethiyespor için çalışalım. Elimizden geleni yapalım. Sonra kişinin tercihi hangisiyse onu seçsin.



"Fethiye'den bir ateş yakacağız"

Fethiye Galatasaraylılar Derneği Başkanı Emre Arıkan da, "Türkiye'yi bu oda olarak düşünürsek, duvarda bayraklarımız asılı. Bu çok güzel bir kardeşlik. Bu duvardan bir rengi alsak ahenk de bozuluyor, dostluk kardeşlik de bozuluyor. Öncelikle hepimiz ezeli dostuz. Bunda hemfikiriz. Bu tartışılmaz bir şey. İnşallah 1960'lardaki 1970'lerdeki görüntüyü tekrar getirebilirsek Türkiye'ye daha iyi olur. Bu zor günlerde başkanımızın katkısı çok önemli. Fethiye bunun için çok güzel bir bölge. Çok güzel projeler üreteceğiz. Tüm Türkiye'ye Fethiye'den güneşi doğuracağız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

(MY-MB-Y)



12.01.2017 15:19:06 TSI

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