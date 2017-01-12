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Kula Volkanik Jeoparkı, güzelliğiyle büyüledi

- Sandal Divlit Yanardağı, kar yağışının ardından beyaza büründü



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa ve UNESCO jeoparkı olan Kula Volkanik Jeoparkı, kar yağışı sonrasında eşsiz güzelliğiyle adeta büyülüyor.

Kula Volkanik Jeoparkı'nda yer alan Sandal Divlit Yanardağı, eşsiz doğa güzellikleriyle dikkatleri çekiyor. Birçok yerli ve yabancı turistin ilgi odağı olan Kula Jeoparkı son haftalarda yaşanan kar yağışları sonrasında adeta beyaz bir gelinlik giydi. Beyaz kar örtüsü ile kendine hayran bırakan Kula Jeoparkı, doğaseverlerin ve fotoğraf meraklılarının son günlerde gözde uğrak noktaları arasında yer alıyor. Antik Çağ Coğrafyacısı Strabon'un "Geographika" adlı eserinde "Katakekaumene-Yanık Ülke" olarak tanımladığı Kula'daki jeopark, yaklaşık 300 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Pek çok jeolojik, jeomorfik doğal yaşamı barındıran ve yerden 100 metre yüksekliğindeki Sandal Divlit, Türkiye'nin en genç volkanları arasında bulunuyor. Sandal yanardağının volkan krateri (patlama çukuru) ve etrafındaki lav akıntıları kar yağışı ile birlikte görenleri günümüzden yaklaşık 15 bin yıl önce geriye götürüyor. Beyaz örtünün volkanik kayaçlar üzerinde bıraktığı izlerle oluşan şekiller, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekerek kar ve doğanın muhteşem uyumunun gözler önüne serildiği Kula volkanları adeta büyülü bir dünya sunuyor.

(ÖND-Y)



12.01.2017 15:22:07 TSI

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