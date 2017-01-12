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Başkan Yardımcısı Hayrettin Eldemir Müdür Yardımcısı Türk'ü ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi Başkan Yardımcısı Hayrettin Eldemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk'ü ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk'ü makamında ziyaret eden Bozüyük Belediyesi Başkan Yardımcısı Hayrettin Eldemir burada Bozüyük'e yapılması planlanan modern ve büyük kapasiteli kapalı spor salonu ile hem yaz aylarında hem de kış aylarında kesintisiz olarak kullanılabilecek ve olimpik ölçülerde yapılması planlanan kapalı yüzme havuzu projesi hakkında görüştü. Ziyarette ayrıca kapalı spor salonu ile yüzme havuzunun projeleri hakkında karşılıklı olarak fikir alış verişinde bulunuldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk'ün Bozüyük'te yapılacak bu projelere önem verdiklerini belirttiği ziyaretin sonunda Başkan Yardımcısı Hayrettin Eldemir, Türk'e verdiği destek için teşekkür ederek oradan ayrıldı.

(FSİ-Y)



12.01.2017 15:24:04 TSI

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