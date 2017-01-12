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Büyükşehir ekipleri, bin 400 km köy yolunu asfaltladı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2016 yılında il genelinde bin 399 km köy yolunu asfaltladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, köy yollarında asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın, 'Asfaltsız köy yolu kalmayacak' sözü üzerine 2016 yılında kırsalda ve kent merkezinde yapılan asfaltlama çalışmalarına hız verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2016 yılında yaklaşık 698 km birinci kat ve yaklaşık 700 km ikinci kat olmak üzere yaklaşık bin 399 km asfaltlama çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin'in 13 ilçesinde devam eden çalışmalar kapsamında dar ve bakımsız olan yollar genişletilerek asfaltlandı. Bu çerçevede, 2016 yılında Akdeniz'de 11 km, Anamur'da 9 km, Aydıncık'ta 46 km, Bozyazı'da 57 km, Çamlıyayla'da 10 km, Erdemli'de 49 km, Gülnar'da 105 km, Mezitli'de 18 km, Mut'ta 90 km, Silifke'de 61 km, Tarsus'ta 134 km, Toroslar'da 98 km ve Yenişehir'de 6 km birinci kat asfaltlama çalışması yapıldı. Çalışmalar kapsamında Akdeniz'de 20 km, Anamur'da 47 km, Aydıncık'da 1 km, Bozyazı'da 36 km, Çamlıyayla'da 10 km, Erdemli'de 46 km, Gülnar'da 23 km, Mezitli'de 6 km, Mut'ta 161 km, Tarsus'ta 267 km, Silifke'de 50 km, Toroslar'da 30 km ikinci kat asfaltlama çalışması gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, göreve gelirken verdikleri sözleri yerine getirmek için var güçleri ile çalıştıklarını ifade ederek, "Göreve geldiğimizde asfaltsız köy yolu kalmayacağına dair değerli hemşerilerime söz verdim. Benim Mersinli hemşerilerime verdiğim bu sözün gereği olarak tüm çalışanlarım ellerinden gelenin en iyisini yaparak çalışıyor. Başta ben olmak üzere tüm Mersin halkına en kaliteli hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 2016 yılı içerisinde yaklaşık bin 399 km asfalt dökmüşüz. 2017 yılında ise bu hizmet çalışmalarımıza daha fazla hız vererek, gerek kırsalda gerekse kent merkezinde vatandaşlarımıza hak ettiği hizmeti sunacağız" dedi.

(KYM-Y)



12.01.2017 15:24:23 TSI

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