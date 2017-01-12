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Hasköy'de "Teröre lanet, kardeşliğe davet" mitingi düzenlenecek



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş'un Hasköy Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı öncülüğünde "Teröre lanet, kardeşliğe davet" mitingi düzenlenecek.

Hasköy'de yarın Cuma namazının ardından Hasköy Meydanı'nda teröre tepki için miting düzenlenecek. Hasköy Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca organizesi yapılan miting için bir toplantı düzenlendi. Güvenlik önlemleri ve hazırlıkların görüşüldüğü toplantıda, büyük bir kardeşlik mitingi yapılması için geniş kapsamlı görüş alışverişi yapıldı.

Çok sayıda Türk bayrağı, pankart ve döviz hazırlanması talimatını veren Kaymakam Ahmet Özkan, ilçe giriş ve çıkışında güvenlik önlemlerinin arttırılması için emniyet ekipleriyle organize bir şekilde çalıştıklarını kaydetti. Yarın yapılacak miting hakkında bilgi veren Kaymakam Özkan, planlanan miting için hazırlıkların başlandığını söyledi. Hasköy halkının terörle mücadelede her zaman dik duruş gösterdiğini ifade eden Özkan, "Vatan, millet kısmı bizim için son derece önemli bir nokta. Geldiğim görev yerinde sürekli olarak bu tür programlar düzenlediğimiz için o açıdan tecrübeye sahibiz. Bununla birlikte halkta birlik ve beraberlik ruhu ortaya çıkıyor. Birlik ve beraberliğimizi hiç kimse bozamaz. Bu açıdan düzenleyeceğimiz miting, kardeşliğimizi pekiştirecektir. Yarın ki mitingde tüm vatandaşlarımızı vatanına sahip çıkması adına Hasköy Meydanı'na bekliyoruz" dedi.

Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen ise, terörün ülkeye nifak sokamayacağını ve amacına hiçbir zaman ulaşamayacağını söyledi. Teröre tepki için bir araya geleceklerini ifade den Başkan Özen, "Terörün kimden geldiğinin bir önemi yoktur. Terörün dini, dili, ırkı ve rengi de yoktur. Terörün her türlüsünü lanetliyorum. Bu kapsamda yarın yapmayı planladığımız mitingimizde de kardeşliğimizi ortaya çıkaracağız. Ülkemizin selameti için 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında gecemizi gündüzümüze katarak halkımızla birlikte topyekûn bir şekilde demokrasi nöbeti tuttuk. Bu ülkeyi hiçbir oyun bölemedi, bölemeyecektir. Biz de Hasköylüler olarak hep devletimizin yanında yer aldık ve öyle olmaya da devam edeceğiz. Yarın, tüm Hasköylüler miting alanında yerlerini alacak. Tüm halkımızı teröre karşı düzenleyeceğimiz mitinge davet ediyorum" şeklinde konuştu.

(UU-MSA-Y)



12.01.2017 15:24:34 TSI

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