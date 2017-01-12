12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Rektör Özer'den Beşel'e ziyaret

12 Ocak 2017 Perşembe, 15:24
Rektör Özer'den Beşel'e ziyaret
Rektör Özer'den Beşel'e ziyaret

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel'i ziyaret etti.
BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette iki kurum arasındaki işbirliği imkanlarının değerlendirildiği görüşmede BEÜ ile Bölge Müdürlüğü arasında bilimsel ortak çalışma yapılma konusunda mutabakat sağlandı. Biyolojik çeşitlilik, tıbbi ve aromatik bitkiler olmak üzere diğer bilimsel çalışmaların ilerleyen günlerde başlatılması kararı alındı.
(SÖ-SÖ-Y)

12.01.2017 15:28:21 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

BEÜ'den Zonguldak Kömürspor'a destek
YEREL

BEÜ'DEN ZONGULDAK KÖMÜRSPOR'A DESTEK
Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiyesi olayları eğitim vererek azaltıyor
YEREL

KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ İTFAİYESİ OLAYLARI EĞİTİM VEREREK AZALTIYOR
Çaycuma TEGV, Bakacakkadı İlkokulu'nda etkinlik düzenledi
YEREL

ÇAYCUMA TEGV, BAKACAKKADI İLKOKULU'NDA ETKİNLİK DÜZENLEDİ
Yeni açılan modern yoğun bakım üniteleri hizmete açıldı
YEREL

YENİ AÇILAN MODERN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ HİZMETE AÇILDI
Zonguldak OBM, 2016 yılı yol yatırım program hedeflerini gerçekleştirdi
YEREL

ZONGULDAK OBM, 2016 YILI YOL YATIRIM PROGRAM HEDEFLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Demirci Üzülmez'de ocağa indi
YEREL

DEMİRCİ ÜZÜLMEZ'DE OCAĞA İNDİ
BEÜ Çocuk Üniversitesi kış dönemi kayıtları devam ediyor
YEREL

BEÜ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ KIŞ DÖNEMİ KAYITLARI DEVAM EDİYOR
Demirci, &quot;Yeraltında kömür, yerüstünde çalışmaya hazır insanımız var&quot;
YEREL

DEMİRCİ, "YERALTINDA KÖMÜR, YERÜSTÜNDE ÇALIŞMAYA HAZIR İNSANIMIZ VAR"
Esas 67 Burda'da İlyas Yalçıntaş heyecanı
YEREL

ESAS 67 BURDA'DA İLYAS YALÇINTAŞ HEYECANI