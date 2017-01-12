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Rektör Özer'den Beşel'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel'i ziyaret etti.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette iki kurum arasındaki işbirliği imkanlarının değerlendirildiği görüşmede BEÜ ile Bölge Müdürlüğü arasında bilimsel ortak çalışma yapılma konusunda mutabakat sağlandı. Biyolojik çeşitlilik, tıbbi ve aromatik bitkiler olmak üzere diğer bilimsel çalışmaların ilerleyen günlerde başlatılması kararı alındı.

(SÖ-SÖ-Y)



12.01.2017 15:28:21 TSI

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