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Başkan Ergün gazetecilerin yanında



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, Manisa Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, Manisa'da görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Başkan Ergün'e ziyaretinde Basın Sorumlusu Cihad Taysi de eşlik etti. Halkın aydınlatılması noktasında özveriyle çalışan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Başkan Ergün, "Halkın bilgilendirilmesi ve doğru haberlerin aktarılması noktasında basın mensuplarının zor bir görevi ifa ettiğini her zaman dile getiririm. Bu anlamda cezaevinde yatan gazetecilerin de bulunduğu mevcut durumda ümit ediyorum ki, doğrular ortaya çıkacak. İlgili konular en kısa sürede aydınlığı kavuşarak, haksız yere cezaevinde yatan gazeteciler hak ettikleri yerde olacaktır. Tabi ki suçlu olanın da cezasını çekmesi gerekiyor. O açıdan gazeteci arkadaşlarımın bir kere daha 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, vatandaşların bilgilendirilmesi noktasında yaptığınız çalışmaları takdir ediyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Web TV'nin kısa süre içerisinde yayın hayatına başlayacağını da dile getiren Başkan Ergün, "Kamu kurumları olarak vatandaşa hizmet etmek noktasındayız. Bu duyurularımızı da sizler aracılığıyla vatandaşlarımıza iletiyoruz. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak internet üzerinden yayın yapacak olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Web TV'yi Manisa'ya kazandırıyoruz. Mevcut alanımızın inşaat çalışmaları bitti. İç donanımlarının çalışmalarına önümüzdeki hafta başlanmış olacağız. Kısa süre içerisinde yayına başlayacak olan Web TV'mizde birçok basın mensubu da görev yapacak. Burada da önemli olan doğruları vatandaşımızla paylaşabilmek" dedi. Öte yandan Başkan Ergün Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç'ın doğum gününü de kutlayarak sağlıklı yıllar diledi.

Başkan Ergün'e ziyareti nedeniyle teşekkür Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç ise, "Medyanın her zaman yanında olan bir Büyükşehir Belediye Başkanımız olması nedeniyle bizler mutluluk duyuyoruz. Ziyaretiniz nedeniyle de memnuniyetimi dile getirmek istiyorum" dedi. Konuşmaların ardından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle hep birlikte pasta kesildi.

(AY-Y)



12.01.2017 15:31:24 TSI

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