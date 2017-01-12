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Kayserigaz'dan kan bağışı kampanyası

12 Ocak 2017 Perşembe, 15:28
Kayserigaz'dan kan bağışı kampanyası
Kayserigaz'dan kan bağışı kampanyası

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Faaliyetlerinde sosyal sorumluluk projelerine öncelik veren Kayserigaz, şirket içinde gerçekleştirdiği Kan Bağışı Kampanyası ile Kızılay'a destek oldu.
Planladığı sosyal sorumluluk projeleri kapsamında her yıl farklı faaliyetler gerçekleştiren Kayserigaz, kan bağışı konusunda da duyarlılığını ve hassasiyetini gerçekleştirdiği kan bağışı yaparak gösterdi. Kan bağışının hayati öneme sahip olduğunun bilinciyle hareket eden çalışanlar, yaptıkları kan bağışı ile bu konudaki duyarlılıklarını sergilediler.
Sağlık uzmanları yapılan kan bağışı miktarının vücuttaki kan oranının 1/13'üne denk geldiği için günlük hayatı etkileyecek derecede olmadığını belirttiler. Kan verme işleminin yılda iki defa yapılması gerektiği ve bu sayede vücudun kendini yenileyerek canlılık kazandığını belirten sağlık uzmanları, kan bağışının çok önemli bir sosyal sorumluluk görevi olduğunu söylediler.
Kayserigaz Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, Kan Bağışı Kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamada; "Kan bağışı kutsal bir vatandaşlık görevidir. Kan bağışı yapabilecek durumda olan herkesi bağış yapmaya davet ediyorum. Bağışlanan her ünite kan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor ve onların hayata tutunmalarını sağlanıyor. Kan bağışı yapan çalışanlarımıza 1 gün idari izin hediye ederek bu duyarlı davranışları için ödüllendiriyor ve onlara teşekkür ediyoruz" dedi.
(AG-AÖ-Y)

12.01.2017 15:33:08 TSI
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