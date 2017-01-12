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Büyükşehir'den yeni stadyumun inşasına destek

12 Ocak 2017 Perşembe, 15:29
Büyükşehir'den yeni stadyumun inşasına destek
Büyükşehir'den yeni stadyumun inşasına destek

(Fotoğraflı - Görüntülü)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) hızlı inşaat çalışmalarıyla kısa sürede tamamlanan Gaziantep'in yeni stadyumunun yapımında alt ve üst yapı desteği verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yapımında yoğun çaba gösterdiği ve 'Gaziantep Arena' adını verilen stadyuma Büyükşehir Belediyesince 50 metre genişliğinde, 700 metre uzunluğunda imar yolu açılarak, 3.686,95 ton asfalt kullanılarak sıcak asfalt serimi yapıldı. Ayrıca, çevre düzenlemeleri kapsamında yapılan kaldırımlar, refüjler ve çevre aydınlatma çalışmaları da tamamlandı. Öte yandan stadyumun çevresine 13 bin 500 metrekare çimlendirme ve peyzaj çalışması yapıldı.
Büyükşehir ilk maç için ücretsiz ulaşım sağlayacak
Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de temsilcileri bulunan Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önemli spor kenti Gaziantep'e yeni ve modern bir tesis kazandırmak için 3,5 yıl önce harekete geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı, stadı tamamladı ve maçların oynanabilmesi için de gerekli izinleri verdi.
Merkez Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesinde inşa edilen ve 33 bin seyirci kapasitesi olan stadyum, tam anlamıyla hazır hale getirildi. Ligin 17. haftasında Antalyaspor ile Gaziantepspor arasında oynanacak maçla kapılarını açmaya hazırlanıyor.
Büyükşehir Belediyesi, Antalyaspor ile 15 Ocak Pazar günü saat 16.00'da oynanacak maç için tribünde olup takımına destek vermek isteyen taraftarlar için maç günü saat 13.00'dan itibaren İstasyon Meydanından Gaziantep Arena'ya ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.
(LO-BRN-Y)

12.01.2017 15:33:21 TSI
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