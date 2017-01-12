Kahveciler Odası'ndan zabıtaya ziyaret
(Fotoğraflı)
MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.
Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve takdirle izlediklerini belirten Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, zabıtanın da esnafın korunması noktasında önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Ziyaretleri nedeniyle Çetin ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa'yı ve Manisalıları refaha kavuşturacak çalışma ve projelerin içerisinde yer aldıklarını söyledi. İra, zabıta teşkilatının daima esnafın yanında olduğunu da sözlerine ekledi.
(AY-Y)
12.01.2017 15:35:29 TSI
NNNN