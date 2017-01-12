YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kahveciler Odası'ndan zabıtaya ziyaret

Kahveciler Odası'ndan zabıtaya ziyaret



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve takdirle izlediklerini belirten Manisa Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, zabıtanın da esnafın korunması noktasında önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Ziyaretleri nedeniyle Çetin ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa'yı ve Manisalıları refaha kavuşturacak çalışma ve projelerin içerisinde yer aldıklarını söyledi. İra, zabıta teşkilatının daima esnafın yanında olduğunu da sözlerine ekledi.

(AY-Y)



12.01.2017 15:35:29 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER