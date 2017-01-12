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Emniyetten Sürücülere Plaka Uyarısı

12 Ocak 2017 Perşembe, 15:34
Emniyetten Sürücülere Plaka Uyarısı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, plakaların ebatlarının değiştirilmesi, silinti veya kazıntı olması durumunda 427 TL, tescilli aracın plakasız kullanılması halinde ise bin 763 TL para cezası uygulanacağı duyuruldu.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hırsızlık, kaçakçılık, kapkaç gibi suçları işleyenlerin sahte veya ikiz plaka taktıkları, kırmızı ışık, hız ve emniyet şeridi gibi trafik kurallarını ihlal edenler ile otoyollar ve köprülerden kaçak geçiş yapanların elektronik denetim sistemlerinde plakanın doğru okunmasını engelleyecek şekilde plakların ölçü ve ebatlarını değiştirdikleri veya üzerinde silinti ve kazıntı yaptıkları ve bu amaçla merdiven altı olarak adlandırılan iş yerlerinde ve internet üzerinden verilen siparişlerde plaka basımı ve dağıtımı yapıldığının tespit edildiği bildirildi.
Bu tür hukuka aykırı hareket edenlere uygulanan 95 TL idari para cezasının caydırıcı almadığının görüldüğü ve 29.10.2016 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 ve 21'inci maddeleri ile Karayolları Trafik Kanunu'nun 23 ve 131'inci maddelerinde değişiklik yapıldığı duyurularak şu uyarılarda bulunuldu:
"2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 23. Maddesinde yapılan değişiklikle;
Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda plaka takmayan ya da farklı okunmasına veya okunmamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan araç sahibine 427 Türk Lirası idari para cezası verilir, plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre tanınır. Bu süre sonunda tescil plakalarını uygun duruma getirmeyenler hakkında 876 Türk Lirası idari para cezası verilir ve tescil plakası uygun duruma getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
Tescilli aracı plakasız kullanan sürücüye 1.763 Türk Lirası idari para cezası verilir ve tescil plakası takılıncaya kadar araç trafikten men edilir.
Başka bir araca tescilli veya sahte plakayı takan veya kullananlara 5.191 Türk Lirası idari para cezası verilir ve araç trafikten men edilir. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanununun 204'üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılır" şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
KHK'nin 21 nci maddesi ile 2918 sayılı Kanunun 131 inci maddesinde eklenen fıkraya göre; Basılı kağıtlar ve tescil plakalarının yetkilendirilenler dışında basımını veya dağıtımını yapanlara 10.383 Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanununun 204 üncü maddesiyle düzenlenen Resmi Belgede Sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılır amir hükmüdür. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce sorumluluk alanında denetimler yapılmaya başlanmış, kural ihlali yapan araç sürücülerine mevzuat gereğince işlem yapılmaktadır."
(AÖ-Y)

12.01.2017 15:39:03 TSI
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