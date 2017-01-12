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Büyükşehir Belediyesi'nden personel özlük hakları eğitimi



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından "Hizmet Alım Personelinin Özlük Hakları" konusunda hizmet içi eğitim verildi.

Personelin eğitimi ve kişisel gelişimine önem veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, daire başkanları ve ilçe koordinasyon işleri müdürlerine yönelik olarak eğitim semineri düzenledi. Encümen Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Muzaffer Şaşmaz, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Mustafa Ali Algın, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Fadile Kurt, Bilgi İşlem Daire Başkanı Metin Memiş, Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Kaynak ve İştirakler Daire Başkanı Halis Satılmış, 1. Hukuk Müşaviri Elvan Başpınar, İlçe Koordinasyon İşleri Müdürleri, şube müdürleri ve ilgili personeller katıldı.

Eğitim 1. Hukuk Müşaviri Avukat Elvan Başpınar ve Avukat Bahar İksir Eren tarafından sunuldu. Hizmet alımı yoluyla gördürülen işlerde çalışan işçilerin 4857 Sayılı Kanun kapsamında sahip oldukları haklar, iş akitlerinin fesih nedenleri, Belediyemiz aleyhine açılan işe iade davaları, bu davaların sonucuna bağlı olarak açılan "işe başlatmama tazminatı" ve "boşta geçen süre ücreti"neilişkin davalar ile kıdem, ihbar, fazla mesai, yıllık izin, genel tatil ücretlerine ilişkin davalarda belediyemizin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri konusunda bilgilendirme yapıldı.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz, "Anayasamızda düzenlenen çalışma hakkı kapsamında çalışan haklarına riayet edilmesi kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri arasındadır. Bu bağlamda hizmet alımları kapsamında çalışan personelin haklarının korunması ve belediyemiz idarecilerinin doğabilecek hukuki yaptırımlarla karşılaşmamaları için titizlikle davranması gerekmektedir. Belediyemizde hizmet alım ihaleleri kapsamında çok sayıda personel çalışmaktadır. Bu nedenle daire başkanlarımız ile ilçelerde görev yapan koordinasyon işleri müdürlerimizin hizmet alım personelinin hak ve ödevleri konusunda bilgilerini tazelemek ve arttırmak, yeni açılımlarla ufkumuzu genişletmek istiyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, "Büyükşehir Belediyemiz kurumsallaşmış yapısıyla pek çok personelin çalıştığı bir camiadır. Personelimizin iş ve işyeri memnuniyeti açısından her türlü ücret ve sosyal haklarını zamanında ve eksiksiz almalarına çok önem veriyoruz. Bu nedenle idare ve uygulamanın başında olan daire başkanı ve müdürlerimizin bilgili ve tecrübeli olmaları, hem belediyemizin hem de çalışanlarımızın haklarını korumaları için kendilerini yenilemeleri hususunda eğitimlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

(AY-Y)



12.01.2017 15:39:25 TSI

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