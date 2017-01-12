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Gümüşhane'de lise öğrencilerinin yüzde 42'si meslek liselerinde



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'de 'Okul-Sektör İşbirliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu' toplantısı Vali Okay Memiş başkanlığında yapıldı.

Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, kurum müdürleri ve temsilcileri, meslek liselerinin müdürleri, GTSO Başkanı İsmail Akçay, Gümüşhane Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali İsmail Daltaban katıldı.

Programda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Selçuk Oral'ın konuyla ilgili yaptığı sunumun ardından konuşan Vali Memiş, Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin program kapsamına alınan liseler olduğunu söyledi.

Gümüşhane'de 3 bin 402 lise öğrencisinin yüzde 42'sine tekabül eden bin 413'ünün meslek liselerinde okuduğunu ifade eden Vali Memiş, bakanlığın yerel paydaşların da içerisinde bulunduğu okul-sektör işbirliğine yönelik oluşturulan bu kurulun meslek liselerinde bölüm açılıp kapatılmasına, yeni ihtiyaç duyulan alanlar ve seçmeli okutulacak derslerin oluşturulmasıyla ilgili süreci başlatacağını kaydetti.

Gümüşhane'de ki liselerin yarısının da mesleki liseler olduğunu ifade eden Vali Memiş, "Bu mesleki liselerin yıl içindeki programlarına ilişkin olarak paydaşlarımızla toplantı yaptık. Meslek liselerimizin ilimizde okuyan çocukların staj ve diğer eğitimlerini de alabileceği ortamı oluşturmayı konuştuk. Eksikleri de bizzat öğrencilerden dinledik. İlimizde her alanda olduğu gibi eğitim kalitesini yükseltmeye yönelik istişare toplantısı oldu. Faydalı bir toplantı oldu. Buradan çıkan istişare neticesinde ilimizde ve ilçelerimizde eğitim gören çocuklarımızı hayata daha iyi yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca ilimizdeki okullarımızdan Türkiye'nin önemli ve büyük üniversitelerine öğrenci gitsin istiyoruz. İyi okullara öğrenci yetiştirmeliyiz. Bizim için bu çok önemli. Bu altyapımız da var. Bu konuları değerlendirdik. Bir protokol hazırlandı. Çocuklarımız bu müesseselerde kurs görecekler" diye konuştu.

(RE-ÖS-Y)



12.01.2017 15:38:07 TSI

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