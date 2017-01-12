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Amasya Valiliğinden 5005 özel posta pulu



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya Valiliği ile PTT Başmüdürlüğü şehrin tarihin mekanlarının fotoğraflarının yer aldığı 5005 adet özel posta pulu bastırdı.

PTT Başmüdürü Cafer Bolat'ın da katıldığı basın toplantısında UNESCO dünya mirası geçici listesine giren Harşena Dağı ile Kral Kaya Mezarları'nın fotoğraflarının yer aldığı pulların valilik tarafından ülke geneline ve yurt dışına gönderilecek evrakların üzerine ekleneceğini belirten Vali Salih Işık, bununla birlikte şehrin tanıtımına katkı sağlamayı planladıklarını açıkladı.

Işık, şehrin plaka kodu '05' olduğu için 5005 adet pul bastırıldığına değindi.

(MÇ-SLH-Y)



12.01.2017 15:40:48 TSI

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