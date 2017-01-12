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Arapça ve Kur'an-ı Kerim Kursları Başladı

12 Ocak 2017 Perşembe, 15:40
Arapça ve Kur'an-ı Kerim Kursları Başladı
Arapça ve Kur'an-ı Kerim Kursları Başladı

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan İl Müftülüğü İmam Hatip ortaokulunda okuyan kız ve erkek öğrencilerine yönelik Arapça ve Kur'an-ı Kerim kursları düzenliyor. 2016-2017 eğitim öğretim yılı boyunca sürecek olan kursların ilki Erzincan Gençlik Merkezi binasında başladı. Alanında uzman öğreticilerle verilen kurslarda amaç, öğrencilerin ortaokulda iken Kur'an-ı Kerim ve Arapça derslerinde belirli bir seviyede alt yapılarını oluşturmak. İl Müftülüğü Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Ali Şen başlatılan kurslar hakkında bilgiler verdi. Şen; "İmam Hatip ortaokulunda okuyan kız ve erkek öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ve Arapça derslerini ilerletmelerine yönelik ek kurslar düzenledik. Bu kursların ilkini Gençlik merkezinde yapıyoruz. Bu kurslarda Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri alanında uzman personelimiz tarafından verilmektedir. Amacımız İmam Hatip ortaokulunda ve lisesinde okuyan daha sonrada eğitimini İlahiyat alanında devam ettirmek isteyen öğrencilerimizin doğru ve kaliteli Kur'an-ı Kerim ve Arapça eğitimi almalarını sağlamaktır. Bu kurslar okullar tatil olana kadar devam edecektir. Ben bu kursların öğrencilerimize faydalı olacağına inanıyorum. Dolayısıyla velilerimizden çocuklarını bu kurslara göndermelerini istirham ediyorum. Kurslarımıza katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.
(FG-AT-Y)

12.01.2017 15:44:02 TSI
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