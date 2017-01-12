Soluk borusundan 2,5 santimlik yabancı cisim çıkartıldı
(Fotoğraflı)
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın'da nefes alma zorluğu şikayetiyle acil olarak Özel Medinova Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniğine başvuran İhsan Ergenç, burnundaki 2,5 santimetrelik cismin çıkarılmasının ardından rahat bir nefes aldı.
66 yaşındaki İhsan Ergeç'in gırtlak kanseri nedeni ile soluk borusuna açılan delikte biriken ve akciğerlerine kaçmak üzere olan 2,5 cm büyüklüğündeki yabancı cisim, lokal anestezi altında endoskopik olarak çıkartıldı.
Yapılan muayenesinde soluk borusu değerlendirilen hastanın neredeyse hava pasajını tamamen kapatan ve akciğerlerine kaçmak üzere olan oldukça sert yabancı cisim görüldü. Başarıyla gerçekleşen müdahale sonucu hava pasajı tamamen açılan ve oksijenlenmesi normale dönen hasta tamamen sağlığına kavuştu.
Operasyonun ardından sağlığına kavuşan İhsan Ergenç; "Bütün gün boyunca nerdeyse hiç nefes alamadım. Hayatımın en zor günlerinden biriydi. Hatta öleceğimi bile düşündüm. Sağlıma kavuşmamı sağlayan ve beni hayata döndüren doktorum Op. Dr. Ozan Barutçu' ya çok teşekkür ederim" dedi.
(MB-Y)
12.01.2017 15:43:48 TSI
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