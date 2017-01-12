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Kaymakam Güngör; Devletin gülen yüzü olacağız



(Fotoğraflı)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Yayınlanan son kararname ile Ermenek Kaymakamlığı'ndan Otlukbeli Kaymakamlığı'na atanan Kaymakam Eyüp Güngör görevine başladı.

23 Aralık 2016 tarihinden itibaren ilçede görevi devralan Güngör, çalıştığı sürece devletin gülen yüzünü ve açık kapısını vatandaşlara göstermeye çalışacağını ifade etti.

Yeni görevi ile birlikte ilçedeki çalışmalarına ve ziyaretlerine başlayan Kaymakam Güngör, İlçe halkını yakından tanıyarak, onlarla kaynaşmaya başladığını ifade ederek;"Devletimizin bize layık gördüğü bu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Otlukbeli'nin artılarını, eksilerini iyi değerlendireceğiz. İlçemizi tanımaya çalışıyoruz. Onların sorunlarını, konuşarak anlamaya çalışıyoruz. Bu bağlamda ilçemiz adına ve geleceği adına neler yapabiliriz. Özellikle bölgemizde eskiden beri yapılan tarım ve hayvancılık birikimi var, bu birikimi daha da gün yüzüne çıkarabiliriz, amacımız bu. İlçemiz tarihi bir ilçe, Fatih Sultan Mehmet'in yaşamış olduğu bir ilçe. Geçmişimize de sahip çıkarak, ilçemize neler kazandırabiliriz bunun derdindeyiz" dedi.

Kaymakam Güngör açıklamasının devamında çalıştığı süre boyunca, devletin gülen yüzünü, açık kapısını insanlara göstermeye çalışacağının altını çizerek; "Kapımız ve telefonumuz 24 saat açık olacak. Vatandaşlarımıza güler yüzle, hoşgörü ile karşılık vereceğiz. Amacımız, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" mantığıyla insanlarımıza her daim hizmet etmek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi nerede bir gariban veya ihtiyaçlı varsa onların yanında yer alacağız. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın valimizin ve milletvekillerimizin yardımı ile hizmetimizi yapacağız, ilçemiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

(AA-AT-Y)



12.01.2017 15:46:33 TSI

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