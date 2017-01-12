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Tokat'ta Zeka Küpü projesi



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat'ta üstün yetenekli öğrencilere Zeka Küpü projesi kapsamında kodlama kiti hediye edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) himayesinde yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren "özel yetenekli" öğrencileri desteklemek için hazırlanan Turkcell Zeka Küpü Projesi Tokat'ta da hayata geçti. Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BILSEM) eğitim gören çocukların geleceğe hazırlayan sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere MAKEY (Modüler Ardışıl Küçük Elektronik Yapboz) küçük, dikdörtgen ve mıknatıslarla birleştirilebilen elektronik yapı bloğu kütüphanesi hediye edildi. Törende konuşma yapan Tokat BİLSEM Müdürü Erdoğan Çağlar, projenin özel yetenekli öğrencileri geleceğe hazırlayan bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu ifade ederek, "Çocuklarınızın teknoloji ile çağı yakalamasını, var olan potansiyellerine katkı sağlamayı ve ailelerinin özel yetenekli çocukların eğitimleri konusunda bilgilendirilmesini hedef alan proje, ülkemizde 'Maker Hareketi' konusunda atılan ilk adımlardan biridir. Bu proje kapsamında Turkcell tarafından okulumuz öğrencilerine dağıtılmak üzere 38 adet Maker ve Kodlama Kiti seti gelmiştir. Maker ve Kodlama Kiti, öğrencilere, Maker'lara, tasarımcılara ve kodlama öğrenmek isteyen herkese teknolojiyi anlama ve gerçek dünyayı kodlama imkanı sunan en doğru araçtır. Öğrenciler mıknatıslı Maker modüllerini birleştirerek saniyeler içerisinde kendi robotlarını, projelerini yapabilecek ve kodlayabilecektir" dedi.

Tokat İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Taştan ise Tokat Bilsem'in misyonunun Okul Öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarına devam eden "özel yetenekli" öğrencilerin bilimsel düşünme ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üreten, problem çözen bireyler olarak yetişmelerini sağladığını kaydetti.

(Nİ-SLH-Y)



12.01.2017 15:46:38 TSI

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