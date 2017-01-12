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2017 yılı 1. il koordinasyon kurulu toplantısı Tercan da yapıldı



(Fotoğraflı)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - 2017 yılı 1. İl koordinasyon kurulu toplantısı Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın başkanlığında Erzincan'ın Tercan İlçesinde yapıldı.

Toplantıda, yatırımcı kuruluşların il ve ilçe genelinde yürüttükleri çalışmalar ele alınarak, ilgili kurum temsilcileri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Tercan Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, ilçe kaymakamları, yatırımcı kuruluş müdürleri, bazı bölge müdürleri ve davetliler katıldı.

Toplantı öncesi açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Ali Arslantaş il genelindeki projeler hakkında genel değerlendirmede bulundu.

Vali Arslantaş konuşmasında; "Kamu kurum ve kuruluşları olarak vatandaş odaklı yönetim anlayışı içerisinde, vatandaşlarımızın istek, öneri ve şikâyetlerini doğrudan temas kurmak suretiyle dinlemek, zaman kaybına yol açmadan sorunları mahallinde çözmek suretiyle kamu hizmetlerindeki kaliteyi yükseltmek istiyoruz. Bu amaçla her ay muhtarlarla, halk ve güvenlik toplantıları ve altı ayda bir ekonomik toplantılar düzenliyoruz. Bu toplantılarda vatandaşlarımızın sorunlarına doğrudan çözüm sağlamanın yanında; ilimizin kalkınması, yatırım ve istihdam konuları görüşülmekte ve gerekli kararlar alınmaktadır. Kamu kuruluşları olarak vatandaşlarımıza hizmette üstümüze düşenin daha fazlasını yapma gayreti içindeyiz.

2016 yılı yapılan yatırımlar hakkında bazı bilgiler paylaşmak istiyorum; ilimizde yerel yönetimler hariç 302 proje uygulanmaktadır. Bu projelerin bedelleri toplamı 3,2 milyar TL, önceki yıllarda 1,5 milyar TL harcandı. 2016 yılında 419 milyon TL harcanarak yüzde 99 nakdi gerçekleşme sağlandı.

Ayrıca 2016 yılında İl Özel İdaresi tarafından 708 adet proje uygulandı. 31,6 milyon TL harcanmak suretiyle 404 proje bitirildi. 13 proje devam etmekte, 7 proje ise ihale aşamasında bulunmaktadır.

Koordinasyon toplantımızın Tercan'ımıza, Erzincan'ımıza ve diğer ilçelerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Yatırımcı kuruluşların yöneticileri tarafından, devam eden yatırımların uygulanma durumları ve koordinasyonu gerektiren konular kurul üyelerine anlatıldı. Sırasıyla yatırımcı kuruluş yöneticilerini dinleyerek değerlendirmede bulunan Vali Arslantaş, tüm kuruluşların yöneticilerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

(AA-AT-Y)



12.01.2017 15:47:12 TSI

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