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Tavşanlı'da köpeklerin soğuktan ve açlıktan öldüğü iddiası

- Belediye Başkanı Mustafa Güler, iddiaların gerçek dışı olduğunu dile getirdi



(Fotoğraflı)



Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çardaklı Mahallesi ve Tepecik beldesi yakınlarındaki sokak hayvanlarının açlıktan öldüğü iddia edildi.

Hak ve Adalet Partisi'nin hayvan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nejdet Demirat, "Bu bölgeye Eskişehir ve İstanbul'dan hayvansever arkadaşlar gelerek köpekleri besliyor. Buralara kulübelerin gelmesi şart. Kulübeler gelse bile aslında biz bu 3 bin köpeğe nasıl bakacağız. Açlıktan birbirini yiyorlar ve bazı yavrular soğuktan donmuş" dedi.

Öte yandan, soğutan ölmek üzere olan yaklaşık 10 köpeği Eskişehir'den gelen hayvanseverler sahiplenerek, bakımlarını yapmak üzere götürdüler.

İddialarla ilgili olarak İHA muhabirine konuşan Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Nejdet Demirat'ın iddialarının asılsız olduğunu ifade etti. Güler, "Hayvanların açlıktan ve soğuktan öldüğü gerçek dışı. Bu kişi hakkında devam eden davamız var. Heir seferinde aslı astarı olmayan hususlarda iddialarda bulunuyor" diye konuştu.

(Tİ-EFE-KÇ-Y)



12.01.2017 15:47:27 TSI

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