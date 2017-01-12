YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Burhaniye'de yağmurlar zeytine ilaç olurken, trafiği aksattı

Burhaniye'de yağmurlar zeytine ilaç olurken, trafiği aksattı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, dün gece boyu yağan yağmur zeytin üreticilerini sevindirirken, bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Bazı evlerin bodrum katlarını su basarken, Kızıklı yolunda da biriken sel suları nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Burhaniye de, özellikle sabaha doğru hızını artıran yağmur kuraklık tehlikesi yaşayan zeytin üreticilerini sevindirirken, bazı yollarda su birikmelerine neden oldu. Börezli, Kızıklı ve Dutluca yönüne giden yolun Börulceköy mezarlığı bölümünde meydana gelen su birikintisi trafiği aksattı. Su içinde kalan bazı araçları itfaiye çekerken, ilerleyen saatlerde trafik normale döndü. Yağmurun zeytinler için çok faydalı olduğunu anlatan Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, kar yağışından sonra gelen yağmurun kuraklık tehlikesini hafiflettiğini söyledi.

(FT)



12.01.2017 15:49:51 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER