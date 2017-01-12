Burhaniye'de yağmurlar zeytine ilaç olurken, trafiği aksattı
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Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, dün gece boyu yağan yağmur zeytin üreticilerini sevindirirken, bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Bazı evlerin bodrum katlarını su basarken, Kızıklı yolunda da biriken sel suları nedeniyle trafik bir süre aksadı.
Burhaniye de, özellikle sabaha doğru hızını artıran yağmur kuraklık tehlikesi yaşayan zeytin üreticilerini sevindirirken, bazı yollarda su birikmelerine neden oldu. Börezli, Kızıklı ve Dutluca yönüne giden yolun Börulceköy mezarlığı bölümünde meydana gelen su birikintisi trafiği aksattı. Su içinde kalan bazı araçları itfaiye çekerken, ilerleyen saatlerde trafik normale döndü. Yağmurun zeytinler için çok faydalı olduğunu anlatan Ziraat Odası Başkanı Ali Duman, kar yağışından sonra gelen yağmurun kuraklık tehlikesini hafiflettiğini söyledi.
(FT)
12.01.2017 15:49:51 TSI
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