Salihli TSO'dan AK Parti'ye ziyaret

MANİSA (İHA) - Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetimi ve meclis üyeleri, AK Parti Salihli teşkilatının yeni yönetimini ziyaret etti.

AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve Yönetim Kurulu üyeleri Salihli TSO'yu ağırladı. AK Parti'nin Salihli ilçe teşkilatının yeni yönetimine "hayırlı olsun" temennilerini ileten Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, siyaset üstü bir meclise ve yönetime sahip olan TSO'nun her partiye eşit yakınlıkta durduğunu belirtti. Sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin demokrasideki yerinin önemli olduğuna dikkat çeken Yüksel, "Bizler üyelerimizin sorunlarını çözmek için uğraşan sivil toplum kuruluşlarıyız. Aynı zamanda kentimizin sorunlarını çözmek için de gerek sivil toplum kuruluşu ve diğer meslek örgütleri, gerekse de siyasi partilerle bir araya gelerek ortak çözümler üretmeye çalışıyoruz. Salihli'de bu anlamda uyumlu bir ortam var. İş dünyası ve esnafı temsil eden 17 Oda ile kentin sorunlarını çözmek için her zaman birlikte hareket ediyoruz. Ortak sorunlarımızı çözmek için birlikte hareket etmemiz kaçınılmazdır. Böylece her zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz" dedi.

Salihli TSO yöneticilerinin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, kentin sorunlarını çözmek için ortak hareket etmenin yararlarına inandıklarını belirtti.

