Nevşehir'de kan bağışı kampanyası

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneğince (ATTDER) kan bağışı kampanyası başlatıldı.

ATTDER Nevşehir İl Başkanı Süleyman Gökşin yaptığı açıklamada, dernek olarak tüm Türkiye'de "Hayat veren ellerden şifa bekleyen yüreklere" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlattıklarını belirterek, Nevşehir'de de bu kampanyayı gerçekleştirmekte olduklarını söyledi.

Valilik karşısında Kızılay tırı aracılığıyla, dernek üyelerinden, STK temsilcilerinden ve vatandaşlardan kan bağışı aldıklarını söyleyen Gökşin, "Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabı üzerinden "kan stoklarımız yetersizdir, kan bağış desteği bekliyoruz" çağrısına ATTDER Genel Başkanımız Yaşar Gökbayrak'ın çağrısı üzerine tüm Türkiye genelinde ve illerimizde kan bağışı kampanyasını başlatmıştır. Bugün burada ATTDER Nevşehir İl Başkanlığı olarak meslektaşlarımız ve vatandaşlarımız ile birlikte kan bağışına katıldık. Şu ana kadar 15 kişi kan bağışında bulundu ve bağışlar devam etmekte. Bu bağış kampanyasını rutin, geleneksel bir hale getirip sürekli kan bağışı kampanyası düzenleyeceğiz. Ülkemizin içinde bulunduğu durum nedeniyle yaşanan olaylardan sonra duyarlı vatandaşlarımızın kan bağışı için hastanelere akın etmek yerine düzenli kan bağışında bulunması bu sıkıntıyı ortadan kaldıracaktır. Kan bağışı kampanyamıza destek veren İl Sağlık Müdürümüz Rahim Ünlübay'a, Halk Sağlığı Müdür Vekilimiz Hakan Öcal'a, Kızılay Nevşehir İl Başkanı Cengiz Gülen'e ve kan bağışına destek veren meslektaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

ATTDER'in düzenlenmiş olduğu kampanyaya katılan İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay ise, "Sağlık camiası olarak Kızılay'ın her zaman yanındayız. Sadece ATT ve Paramedikler olarak değil, camiamızın tüm çalışanları, doktorlar, hemşireler kendi üzerimize ne düşerse her zaman Kızılay'ın yanındayız. Bugün kan diyorsa kan yarın başka ihtiyaçları olursa her zaman için sağlık Müdürü olarak Kızılay'ın yanındayız. Elimizden geleni her türlü desteği veriyoruz. Şimdiye kadar da zaten her türlü organizasyonlarda mümkün olduğunca bulunmaya çalıştık. Hem şahsım hem mesai arkadaşlarımla. Bundan sonra da mutlaka her zaman Kızılay'ımızın yanında olacağız" diye konuştu.

Kızılay Nevşehir İl Başkanı Cengiz Gülen, "Yeni yıl münasebetiyle Türk Kızılay'ı bir kan bağışı organizasyonu hazırlamıştır. Buna başta sağlık müdürümüz ve ATTDER Nevşehir il başkanı katkıda bulunmuştur. Bugün Nevşehir'de önemli bir sayıda kan bağışında bulunuyorlar, şahsınızla onlara teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum, kan bağışına katkıda bulundukları için. Aynı zamanda bugünki oluşum Türkiye'nin her yerinde ATTDER Derneği kan bağışında bulunuyor. Kızılay Genel Başkanımız ve ATTDER Derneği Genel Başkanının karşılıklı görüşmeleri sonucunda bugün ki kan bağışı gerçekleştirilmiştir" ifadelerinde bulundu.

Gün sonunda yetkililer tarafından yapılan açıklamada toplamda 70 ünite kan toplandığı belirtildi.

