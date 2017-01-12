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130 bin ton asfalt 166 bin metrekare kilit taşı yapıldı

12 Ocak 2017 Perşembe, 15:47
130 bin ton asfalt 166 bin metrekare kilit taşı yapıldı
130 bin ton asfalt 166 bin metrekare kilit taşı yapıldı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi bir yıl boyunca yeni mahalleler de dâhil 130 bin ton ton asfalt 166 bin 268 metre kare kilit taşı çalışması yaptı.
Her yıl yaptığı asfalt çalışmalarını arttırarak devam eden Şahinbey Belediyesi, halkın yaşamını kolaylaştırma adına asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Bazı caddelerdeki kilit taşlarını sökerek sıfır asfalt kaplama yapan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bozuk olan yollarda da yeni asfalt kaplama yapımı gerçekleştirdi.
Yapılan bir çok asfalt ve kilit taşı çalışmalarını inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Göreve başladığımız günden bu yana vatandaşa hizmet etmek için burada olduğumuzu her zaman dile getirdik. Bu bağlamda halkımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve yaşamlarını kolaylaştırma adına belediye olarak birçok alanda hizmet sunuyoruz. Belediyemize bağlı Fen İşleri Müdürlüğümüz sadece 2016 yılında 130 ton asfalt 166 bin 268 metrekare kilit taşı çalışması gerçekleştirdi. Belediye olarak amacımız vatandaşlarımızın yaşam alanlarını daha kaliteli hale getirerek yaşanılabilir alanlar sunmak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda amacımız belediye olarak vatandaşlarımıza tüm imkanlarımız dahilinde hizmet vermek." dedi.
Şahinbey Belediyesi'nin yapmış olduğu asfalt çalışmalarından vatandaşlar memnun olduklarını Şahinbey Belediyesi'nin sadece asfalt noktasında değil diğer tüm alanlarda kendilerine gerekli hizmeti sunduğunu ifade ederek, "Sağ olsun Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, mahallelerimize semt pazarı ve sosyal tesis yaptı. Temizlik hizmetlerini düzenli bir şekilde alıyoruz. Asfalt çalışmalarımız ise son sürat devam ediyor. Başkanımıza bu değerli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.
(BRN-Y)

12.01.2017 15:50:50 TSI
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