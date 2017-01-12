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2017 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars'ta İl Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı Vali Rahmi Doğan Başkanlığı'nda yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya yatırım daire ve kurum amirleri katıldı. Vali Rahmi Doğan, toplantıda 2016 yılının değerlendirmesini yapıp, 2017 yılı içerisinde neler yapabileceğimizi arkadaşlarla birlikte istişare etmek için toplandıklarını belirtti.

2017 yılı yatırım programını göz önüne alarak 2017 yılında yapacağımız iş ve işlemleri gözden geçireceklerini ifade eden Doğan, "2017 bizim için çok önemli bir yıl, çünkü yapmış olduğunuz bazı projeleri 2016 yılkı içerisinde yetiştirme şansımız olmadı. 2017 yılı içerisinde bunları yapacağız. Sayın Ulaştırma Bakanımızın buralı olması hasebi ile Erzurum, Ardahan, Iğdır ve yine merkezden Kağızman'a giden karayolları ihalelerimiz, ,işlemlerimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Bunların temellerini geçen yıl atmıştık. Digor yolu, o yolun hatta daha da iyileştirilerek 2017 yılı içerisinde yapımı devam edecek" dedi.

İl Özel İdaresi olarak daha öncede ifade etmiştim 40 milyonluk bir borçlanma yapmıştık. O rakama ilaveten Sayın bakanımız 5 milyon bir, 3 milyonda bir olmak üzere toplam 8 milyon bir rakam daha da gönderdi diyen Vali Rahmi Doğan, "Onlarla birlikte 48 milyonluk bir grup yollarının yapımı planlamamız var. Bu ay içerisinde İller Bankası'ndan büyük ihtimal borçlanma kararımız çıkacak. Ve İl Özel İdaresi teknik şartnameyi de hazırladı. Dolayısıyla 2017 yılı içerisinde hızlı bir şekilde, özellikle havaların iyi olmasıyla birlikte gurup yollarına gireceğiz. Tahminimiz 240 kilometre civarında sıcak asfalt yapacağız. Bu 240 kilometrelik sıcak asfalt tabi Kars'ın çehresini değiştirir. Ana arterlerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız tarafından, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor olması, köy gurup yollarının da İl Özel İdaresi tarafından yapılması Kars'ta 2017 yılı içerisinde bazı şeylerin değişeceğini göstermekte. Onun dışında yine DSİ ile ilgili yatırımlarımız var. Onlar devam ediyor. Sulama var, barajlarımız var. Onun dışında Milli Eğitim'de diğer kurumlarla ilgili yatırımları burada gözden geçireceğiz. Kurumların sunumları olacak onları aldıktan sonra da talimatlarımızı vereceğiz" diye konuştu.

"2017 yılında 382 proje var"

Bunu çok net söylemek mümkün değil. Çünkü yatırımlar var, devam eden projeler var, bir kısmı başlayan projeler var. İhale sürecinde olanlar var. İhalesi bitip başlanamayan projeler var. Bunu öyle rakamsal bir şekilde söylemek mümkün değil. Ama her kurumun, her birimin yürüyen işlerinin olduğuna dikkat çeken Vali Rahmi Doğan, "Bu 2017 yılı içerisinde daha hızlı artarak devem edecektir. Bizim valilik olarak yürüttüğümüz projeleri zaman zaman konuşuyoruz. Kurumların yıllara sayılı projeleri var. Bu projelerin bir yılda bitme şansı yok. Tabi bunlar yıllara sayılı bir şekilde devam ediyor. 2017 yılında tüm kurumların 382 proje gözüküyor. Bunların nakdi gerçekleşmeleri, fiziki gerçekleşmeleri de var" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na geçildi. Toplantıda Belediye Başkanlığı, Kafkas Üniversitesi, Karayolları, DSİ başta olmak üzere bütün yatırımcı kurumları projeleri hakkında bilgiler verdi. Projeler ile ilgili koordinasyon yapıldı.

(IÇ-AT-Y)



12.01.2017 15:52:10 TSI

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