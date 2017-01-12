YEREL HABERLER / ARDAHAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ardahan Diyanetten Halep'e yardım eli

Ardahan Diyanetten Halep'e yardım eli



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'dan Halep'e ulaştırılmak üzere 6 TIR yola çıktı.

Ardahan İl ve ilçe Müftülükleri ile Türkiye Diyanet Vakfı Ardahan Şubesi öncülüğünde, Ardahan Belediyesi, Göle Belediyesi ve İHH'nın katkılarıyla başlatılan "Halep'te İnsanlık Ölmesin" faaliyeti insani yardım ve sosyal duyarlılık kampanyası kapsamında Ardahan'dan Halep'e ulaştırılmak üzere 6 TIR yola çıktı.

Ardahan İl ve İlçe Müftülükleri ve Türkiye Diyanet Vakfı Ardahan Şubesi, Ardahan Belediyesi, Göle Belediyesi ve İHH'nın katkılarıyla toplanan un, kömür, çocuk bisküvisi, çocuk bezi, temizlik malzemesi, halı, yorgan, battaniye, bay ve bayan elbiselerden oluşan 6 TIR yardım, Halep'e ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Ardahan şehir merkezinde düzenlenen tören, Merkez Cami Müezzin-Kayyımı Eyüp Erdem'in Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı. Belediye Başkanlarının konuşmalarından sonra söz alan Ardahan İl Müftü V. Turğut Topaloğlu, yaptığı konuşmasında bugün buradan Ardahanlı hayırseverler tarafından Suriye'ye 6 TIR yardım gönderildiğini söyleyerek, "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir "(3/AL-İ İMRAN). ayetini okuyarak yardım yapanların mükafatının mutlaka alacağını söyledi. Merkez nüfusu yirmi bin olan bir yerde böyle bir yardımın gerçekleşmesi büyük onur. Allah yardım yapan kardeşlerimizden razı olsun dedi. Halep'te bulunan kardeşlerimize yardım ulaştırdığımız gibi Yayla dağında bulunan Türkmen kardeşlerimize de 1 TIR dolusu malzeme ulaştıracağız, İnşallah dedi. Yapılan yardımlarda dolayı Belediye Başkanlarıma, İlçe Müftüsü arkadaşlarıma, İl'de çalışan Görevli arkadaşlarıma, tüm İmam-Hatip kardeşlerime ve de tüm Ardahan halkına can-ı gönülden teşekkür ediyorum dedi. Sizler kararlarınızı, durduğunuz yeri ve uzattığınız eli gösterdiniz. Cenab-ı hak teala makbul eylesin inşallah. Nar-ı cahimine perde olsun. Bizi de sizi de azat etsin. Allahü Teala Memleketimiz ve Ülkemizi korusun.'' dedi.

(OY-AT-Y)



12.01.2017 15:51:23 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER