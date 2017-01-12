YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Borçlanma yetkisi Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçti

Borçlanma yetkisi Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçti

- Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 138 milyon liralık borçlanma yetkisi mecliste yaşanan tartışmaların ardından oy çoğunluğuyla kabul edildi



(Fotoğraflı)



Umutcan İşledici

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi'nin personel borçları, hizmet alımı ve kurumlara olan katkı borçlarının ödenmesi için istediği 138 milyon liralık borçlanma yetkisi Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yaşanan tartışmaların ardından oy çoğunluğuyla kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ocak ayı üçüncü oturumu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddelerinin ilki olan borçlanma yetkisinin oylanması öncesi söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin tasarruf yaparak borçlanmadan kurtulabileceğini söyledi.

Her sene başında Adana'nın borçlandığını belirten Gülaçtı, "Kaç yıldır bizim bu konuda ki tavrımızı görüşlerimizi hem meclis hemde kamuoyu biliyor. Bir belediye borçlanabilir bu yasal hakkıdır. Ama bir amacı, zemini olmak zorunda. Bugün burada genel cari giderler için değil bir proje veya hizmet odaklı olduğunu düşünüyoruz. Borçlanıyorsak karşılığında şehre değer katılmalı diye düşünüyoruz. Bundan önceki 3 borçlanmada maalesef böyle bir sonucu göremedik. Şuana kadar toplamda 452 milyon 175 bin 359 lira kredi çekmişiz bankalardan. Bunun 194 milyonuna karşılık bu borçları ödeme yapmışız. Ancak bu yapılan 194 milyon lira borca rağmen kalan borcumuz 436 milyon. Çektiğimiz paradan sadece bize kalan rakam 16 milyon ödeme yapabilmişiz. Buda bahsettiğimiz tam bu nokta" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin istediği 138 milyon liralık borçlanmanın vadesinin çok uzun olduğunu ifade eden Gülaçtı, "Bu kadar kredi çekmek yerine ciddi bir mali disiplin ile 1,6 milyar lira olan bütçenin içinden 140 milyon gibi bir rakam tasarruf edilebilir. Bu borç yükünden de kurtulmuş olurduk. Maaşları bile ödeyemez duruma düştük deniyor. Bugün yapılacak borçlanma yine 84 ay vadeli. İlk günden itibaren söylüyoruz vadelerimiz çok uzun bu borçlanmanın son ödemesi 2024 yılına dayanıyor. Bu borçlanmaların Adanamıza yapılacak hizmetlerin önünü tıkayacağına inanıyoruz."



"Metro borcu Adana'nın belini büküyor"

Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Şaban Acar, Başkan Sözlü'nün talimatı ile meclis üyelerine Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bankalardan aldığı borçlar ile yaptıklarını anlattı. Acar, "Metronun borcu Adana'nın belini büküyor. Biz faizinin faizini ödüyoruz şuanda. Bu uzun vadede belki çok çok uzun süreler devam edecek. Buna çare bulunmalı diye düşünüyorum" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'de genel sekreter Acar'ın anlattıklarından sonra Ozan Gülaçtı'ya ithafen şu ifadeleri kullandı:

"Ne kayıt dışı siyaset ne de kayıt dışı harcama yaparız. Meclisi aldatarak bugüne kadar hiçbir şey yapmadık. Borçlanma limitimiz vadesi falan yasalarda belirtildiği süredir. Burada kameraları görüp Adana halkını salak yerine koymak düpedüz saygısızlıktır. 4 milyon 600 bin lira borçlanma bütçesiyle bu ay İstanbul Büyükşehir Belediyesi birinci geldi. Adliye haberleriyle onlar Adana'ya muamele yapıyor sizde mi ondan yapıyorsunuz. Talimat veriliyorsa dersinize iyi çalışıp gelin. 318 milyon lira borçlanmışız gelmişsin burada 452 milyon lira borçlandın diyorsun. İl Başkanın seni sözcülükten alacak bu gidişle. Yüzünüz cıncıkla sıyrılmış kusura bakmayın."

AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı ise Başkan Sözlü'nün konuşmasının ardından Başkan Sözlü'ye kendisinin hazırladığı borçlanmaların yazılı olduğu raporu verdi.

Büyükşehir Belediye Meclisi kısa süreli gerginliğin ardından borçlanma yetkisinin oylanması ile devam etti. Borçlanma yetkisi, oylama aşamasında AK Partili meclis üyeleri hariç diğer üyeler "evet" oyu ile kabul edildi.

(UMT-Y)



12.01.2017 15:53:40 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER