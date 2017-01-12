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Timuçin Şahin'den unutulmaz gitar resitali



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - Maltepe Belediyesi, çağdaş müziğin önemli isimlerinden, gitarist ve besteci Timuçin Şahin'i Maltepe'de konuk etti.

Maltepe Belediyesi'nin Ocak ayındaki kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Timuçin Şahin Trio" isimli konser, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Müzikal yaşamına halen New York'ta devam eden Şahin, kendi bestelerinin de yer aldığı, caz esintilerine de yer verdiği repertuarıyla dinleyicileri gitarın farklı tınıları ile buluşturdu. Şahin, Amerika ve Avrupa müzik otoritelerinin beğenisini kazanan "İnherence" isimli son albüm çalışmasının da aralarında bulunduğu eserlerini seslendirdi.

(HB-ÖK-Y)



12.01.2017 15:54:28 TSI

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