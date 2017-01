YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Urartu Göz Merkezinde 'No Touch' dönemi

VAN (İHA) - Türkiye'de A sınıfı hizmet sunan 12 göz merkezden biri olan Urartu Göz Merkezinde, 'No Touch Laser' teknolojisi ile göze dokunmadan ameliyat imkânı sunuluyor.

Açıklamalarda bulunan Urartu Göz Merkezi Başhekimi Op. Dr. Atilla Yazıcıoğlu; Excimer Laserde gelinen son nokta olan 'No Touch Laser' teknolojisi ile saniyeler içerisinde hiç bıçak kullanılmadan tamamen laser ışınlarıyla göz tedavisi yaptıklarını söyledi. Türkçede 'göze dokunmadan tedavi' anlamına gelen 'No Touch Laser' teknolojisini Urartu Göz Merkezinde kullandıklarını belirten Dr. Yazıcıoğlu, "Excimer Laser cerrahisinin bir çeşidi olan 'No Touch Laser' tedavisinin klasik diğer tedavilerden farkı, bıçak veya alkol kullanılmamasıdır. Diğer yöntemlerde gözün kornea dediğimiz dış zarı bir bıçak yardımıyla kesilerek ve kesilen doku kaldırılarak altına laser tedavisi uygulanıyor. Dolayısıyla burada bıçakla dokuya müdahale söz konusudur. Ancak trans PRK ya da 'No Touch' denilen ve Türkiye'de belirli sayıda merkezde uygulanabilen, bu yöntemle yaklaşık 40-50 saniye süren bir işlemle hiç bıçak kullanılmadan tamamen laser ışınları kullanılarak bu ameliyat yapılmaktadır" dedi.



"İnce kornealarda daha az riskle bu işlem yapılmaktadır"

Bu ameliyatın diğer yöntemlerinden en büyük farkının, hastaların daha az travma yaşadıklarını aktaran Yazıcıoğlu, "Çünkü bazı ince kornealarda lasik ya da intralase lasik yöntemi, ektazi denilen bazı risklere yol açabilmektedir. Ayrıca retinanın arkasındaki yırtıklara yol açabiliyor. Ancak, bu yöntemde bu riskler hemen hemen yok gibidir. Daha ince kornealarda daha az riskle bu işlem yapılamaktadır" diye konuştu.

'No Touch Laser' yöntemi ile bir ameliyatın yaklaşık olarak 30 ile 50 saniye sürdüğünü ifade eden Yazıcıoğlu, "Kliniğimizde bizler bu işlemi damlalı bir şekilde yapmaktayız. Hastamıza ameliyat öncesi bir damla damlatıyoruz. Bu hastamızın gözlerinde yaklaşık olarak 4-5 dakika kadar uyuşmasını sağlıyor. Bu işlem zaten ortalama 30 ile 50 saniye arasında sürdüğü için bu süre bizlere yetmektedir. Hastalarımız ameliyat anında hiçbir şey hissetmiyor. Sadece arada yanıp sönen kırmızı bir ışığa bakarak bu işlem yapılıyor. Ameliyat sonrasında ise hastalarımız yaklaşık 2 gün kadar batma ağrı hissedebiliyorlar. Daha sonra sosyal yaşantılarına devam edebiliyorlar."

Laser cerrahisinde en güvenli ve en pratik yöntemlerden biri olan 'No Touch Laser' teknolojisini Van'a getirdiklerini söyleyen Dr. Yazıcıoğlu, "Bizler bu yöntemi yüzlerce hastamıza uyguladık. Son derece tatmin edici sonuçlar aldık. Bunları web sitemizde de takip edebilirsiniz. Dolayısıyla artık Van olarak Türkiye'de az sayıdaki merkezde uygulanan bu teknolojiyi burada uygulamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada 16 yıllık tecrübemiz, 6 uzman hekimimiz, 30 personelimiz ve son teknolojik cihazlarımızla hizmet vermekteyiz" şeklinde konuştu.

12.01.2017 15:55:57 TSI

