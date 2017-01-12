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Miniklerden Watergarden İstanbul'daki meslek atölyelerine yoğun ilgi

12 Ocak 2017 Perşembe, 15:52
Miniklerden Watergarden İstanbul'daki meslek atölyelerine yoğun ilgi
Miniklerden Watergarden İstanbul'daki meslek atölyelerine yoğun ilgi
- Minik misafirler hem eğlenecekler hem meslek öğrenecek

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Ziylan Gayrimenkul'un yatırımı Watergarden İstanbul'da minik ziyaretçiler için açılan meslek atölyeleri yoğun ilgi gördü. Minik ziyaretçiler hem eğleniyorlar hem de mesleklerle ilgili bilgi ediyorlar.
Birbirinden farklı etkinlikleriyle dikkat çeken Watergarden İstanbul, miniklerin hafta sonlarına keyif atan meslek atölyeleri ile dikkat çekiyor. Minik pilotlar, eğitmenler eşliğinde bambaşka bir uçak yolculuğu serüveni yaşarken minik itfaiyeciler, yangın anında yapılması gerekenler, alınması gereken önlemlerle ilgili bilgilendirilerek, atölye etkinliği gerçekleştiriliyor. Minik doktorlar ise insan vücudunu tanıyarak, doktorluk mesleği ile bilgi alıyorlar. Ayrıca minik bilim insanları ise bilim adamı önlükleriyle deneyler yaparak eğlenerek öğreniyorlar.
Atölyeler için özel olarak oluşturulan alanlarda her saat diliminde 10'ar çocuk alınarak gerçekleştirilecek etkinliklerde saat başı 40 çocuk; hem keyifli vakit geçirecek, hem de meslekleri yakından tanıma fırsatı yakalayacak.
(EY-AŞ-Y)

12.01.2017 15:52:22 TSI
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