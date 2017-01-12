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Atmayıp paylaştılar, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdüler



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MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi'nin kuruluşuyla birlikte hayata geçirilen "Atma, Paylaş" sosyal sorumluluk projesi yardıma muhtaç vatandaşların yüzünü güldürüyor. Proje kapsamında bugüne kadar 3 bin 638 vatandaşa yardım yapıldığını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Atma, Paylaş Projemiz ile Şehzadeler ilçemizde bir gönül bağı kuruyoruz." dedi.

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile Manisa'da adından sıkça söz ettiren Şehzadeler Belediyesi, "Atma, Paylaş" projesi yardıma muhtaç vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Proje kapsamında evlerinde kullanılabilir durumda olan ev eşyası ile giyilebilir durumda ki kıyafetleri vatandaşların evlerinde alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Şehzadeler ilçemizde hayata geçirdiğimiz 'Atma, Paylaş' projemiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yapmış olduğumuz bu proje ile Şehzadeler ilçemizdeki vatandaşlarımız arasında da bir gönül bağını kurduk. Bu gönül bağı sayesinde bugüne kadar 3 bin 638 vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılayarak onlara yardımcı olduk. Projemizin kapsamında yardımcı olmak isteyen vatandaşlarımızın evlerinde kullanılabilir durumda ki eşyalarını evlerinden alarak belediyemizin şantiyesinde muhafaza ediyoruz. Burada ekiplerimiz eşyaların varsa eksikliklerini gidererek gereken tamiratlarını yapıyorlar. Daha güzel bir görünüme kavuşmuş olan bu eşyaları ilçemizdeki ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın evlerine götürüyoruz. Atma Paylaş projemiz kapsamında belediyemize yardımları ulaştırmak isteyen vatandaşlarımız 444 90 45 numaralı Beyaz Masa birimimizi aramaları halinde eşyalarını evlerinde alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz. Proje kapsamında bugüne kadar 3 bin 128 vatandaşa 8 bin 332 parça giysi yardımında bulunduk. Ayrıca bin 70 vatandaşımızın evinden alınan ikici el eşyalar, 510 aileye verildi. Projemiz kesintisiz devam ediyor. Bu konuda hassasiyet gösteren tüm duyarlı vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz" dedi.

(SC-Y)



12.01.2017 15:58:36 TSI

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