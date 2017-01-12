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Yüzde 95 engelli gence hapis şoku

- Tuvalet ihtiyacını bile gideremeyen engelli şahıs yardım istedi



(Fotoğraflı)



Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - Manisa'da 2011 yılında havaya kuru sıkı tabanca ile ateş açan ve belden aşağısı felçli olan şahıs, 2011 yılında mahkemenin verdiği 15 bin 500 TL'lik para cezasını ödeyemeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Tuvalet ihtiyacını bile ailesinin yardımı ile karşılayabildiğini dile getiren engelli aracındaki şahıs, yardım talep etti.

Manisa'da 2011 yılında tartıştığı kişileri korkutmak amacıyla kuru sıkı tabancasıyla havaya ateş açan Selim Koşapınar çıkarıldığı mahkemece hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme olayda kimsenin zarar görmemesi nedeniyle Koşapınar'ın hapis cezasını 15 bin 500 TL para cezasına çevirdi. Yüzde 95 engeli olan felçli Selim Koşapınar mahkemenin verdiği para cezasını ödeyemeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis eşliğinde Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kuruluna sokulan Koşapınar, ardından cezaevine gönderilmek üzere Manisa Adliyesine sevk edildi.

Tuvalet ihtiyacını giderebilmek için bile başkalarına ihtiyacı olduğunu kaydeden Koşapınar, cezaevinde yaşamaya uygun olmadığını ve cezasının affını beklediğini söyledi.



"Cezaevine uygun değilim"

36 yaşında olduğunu ve yüzde 95 felçli olduğunu belirten Koşapınar şunları söyledi:

"Tuvalet sorunlarım var. Cezaya uygun değilim, cezaevlerine de uygun değilim. Ailem bana bakıyor, bakıcıya muhtacım. Evdeki şartlarda bile çok zor şartlar altında yaşıyorum, bırakın cezaevinde yaşamayı".

Manisa Adliyesine çıkarılan Selim Koşapınar'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Adli Tıp kurumundan gelecek rapora göre Selim Koşapınar'ın cezaevinde kalıp kalmayacağı netlik kazanacak.

(SC-SÜ-Y)



12.01.2017 15:59:40 TSI

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