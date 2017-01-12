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Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu 2016 yılını değerlendirdi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, 2016 yılında su, kanalizasyon ve fen işleri müdürlüklerinin yaptığı çalışmalar ile ilgili açıklama yaptı.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, 2016 yılında dolu dolu bir hizmet gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Hüsrev Kutlu, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün çalışmalarıyla ilgili, "Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü içme suyu şebekesi, kanalizasyon, yağmursuyu hatlarının plan ve projelerinin hazırlanması, uygulanmasını sağlamaktadır. Yapımı tamamlanan altyapı sistemlerinin sayısal alımlarının yapılarak bilgisayar ortamına aktarılmasını ve şehrimizin içme suyu, kanalizasyon, yağmursuyu hatlarının sayısallaştırılması sağlamak, verileri sürekli olarak güncellemektir. Şehrimizin mevcut içme suyu şebekesinin yeraltı radar çalışması tamamlanarak 600 kilometre içme suyu şebekesi sayısallaştırılmıştır.

Şehrimizin kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının baca alımları yaptırılarak sayısallaştırılmıştır. İmara açılmış yeni yeni yerleşim yerinin altyapı ihtiyaçları için belirli bir bölge pilot bölge olarak seçilerek içme suyu şebekesi, kanalizasyon,yağmursuyu hatlarının projelendirilmesi ve hidrolik hesapları tamamlanarak uygulama aşamasına getirilmiştir. Çevre yolunda 600 mm çapındaki kanalizasyon kolektör hattı projelendirilmiş ve kolektör hattının 2 bin 200 m uzunluğundaki 1. etap çalışmaları tamamlanmıştır. 3. Çevre yolunun trafiğe açılan kısımlarında 300 mm olmak üzere değişik çap ve ebatlarda kolektör hatları ve değişik çaplarda içme suyu şebekesi döşenmiştir. Atatürk Bulvarı kuzey servis yolunda projelendirilen ve İller Bankası kredisi ile 800 mm çapında yaklaşık 7 bin metre uzunluğundaki ana kolektör hattının yapım çalışmalarına başlanmıştır.

32 Kilometre uzunluğundaki Gürlevik içme suyu isale hattının yenilenmesi ve 20 bin metreküplük içme suyu deposunun yapılması amacıyla hazırlanmış olan projeler İller Bankasına onaylatılmıştır. Projenin hibe programına alınması için İller Bankası aracılığı ile Avrupa Birliğinin ilgili kuruluşlarına gerekli başvurular yapılmıştır.

Daha bir çok bölgede çalışmalarımız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın yeni içme suyu şebeke, kanalizasyon ve yağmursuyu talepleri ile ilgili dilekçeleri değerlendirilerek talepler karşılanmaktadır.

2016 yılı faaliyetleri kapsamında toplam 29.5 kilometre içme suyu, kanalizasyon yağmursuyu hattı döşenmiştir. Şehir merkezi içme suyu şebeke sisteminde ve şehre içme suyu sağlayan kaynaklarda ve isale hatlarında meydana gelen arızaların bakım ve onarımı ve yeni içme suyu şebeke döşeme işi gerçekleştirilmektedir.

2016 yılı içerisinde meydana gelen ve vatandaşlarımız tarafından Belediyemiz Çağrı Merkezine bildirilen toplam 4 bin 619 arıza bildiriminin yüzde 100'ü ekiplerimizce giderilmiştir.

Şehir merkezinde bulunan kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının bakım ve onarımı, yeni hat taleplerinin karşılanması, mevcut arızalı hatların değişimi, yağmursuyu ızgaralarının yapım, bakım ve temizliği, baca kapaklarının tamiri ve yükseltilmesi işi ekiplerimizce gerçekleştirmektedir. 2016 yılı içerisinde ekiplerimizce toplam 5 bin 000 tane bacanın tespit ve yol seviyesine yükselme işi yapılmıştır. Belediyemiz Çağrı Merkezine vatandaşlarımız tarafından bildirilen arıza ve taleplerinde belirtilen olumsuzluklar ekiplerimizce giderilmiştir. Kış aylarında meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla kış hazırlıkları yapılmıştır.

2016 yılında vatandaşlarımız tarafından Belediyemiz çağrı merkezine gelen 14 bin 913 adet vidanjör, çekici, rögar temizliği taleplerinin yüzde 100 ü ekiplerimizce yapılan çalışmalarla vatandaşlarımızın talepleri karşılanmıştır.

Bu kapsamda 2016 yılı içerisinde 21 adet tamamlanan, 1 adet ihale değerlendirme süreci devam eden olmak üzere toplam 22 adet ihale yapılmıştır. Toplam yaklaşık maliyeti 11 milyon 59 bin 336 TL olan ihaleleri kazanan müteahhit firmalar tarafından yaklaşık maliyete oranla ortalama yüzde 28 kırım yapılarak toplam ihale bedelleri 7 milyon 962 bin 744 TL olarak gerçekleşmiştir.

Sağlıklı bir çevre için inşaat çalışmaları tamamlanan, Mayıs 2016 tarihinde geçici kabulü yapılan ve Belediyemiz tarafından işletmesine başlanılan Adıyaman Atık su Arıtma Tesisimizde 7 aylık periyot içerisinde yaklaşık 4,1 milyon metreküp atık su yüzde 96 oranında arıtılarak deşarj edildi. 153 bin 876 metreküp biyogaz üretimi yapıldı. Üretilen biyogaz, Kasım ayı içerisinde devreye alınan gaz jeneratöründe yakılmaya başlanarak yaklaşık 66 bin 376 kW elektrik enerjisi üretimi yapıldı ve tesis içi gerekli elektrik tüketiminde kullanıldı. 1281 ton çamur, atık su içerisinden ayrıştırıldı. 104 ton kum, atık su içerisinden ayrıştırıldı" dedi.

Başkan Hüsrev Kutlu, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, "Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüzce 2016 yılı faaliyetleri kapsamında 60 kilometre yol yapımı tamamlandı. 150 bin metrekare kaldırım çalışması yapıldı. 12 tane muhtarlık hizmet binası yapıldı. İhtiyaç doğrultusunda 2017'de yapımına devam edilecek. 5 adet cami, 1 tane cem evinin çevre düzenlemesi yapıldı. 10 tane okulumuzun asfaltı ve kilitli parkesi yapıldı. İhtiyaca göre 2017'de devam edecek.

Belediye ek hizmet binasının ihalesi 24 Ocak'ta yapılacak. Kapalı Semt Pazarları ihale aşamasına geldi, yakın zamanda ihaleye çıkacak. Otobüs İşletme Binası (400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında) yapım aşamasına geldi. Şehir merkezinde kaldırım yenileme çalışması yapılacak. Şehir merkezi kaldırım aydınlatma çalışmaları yapılacak. İki adet köprü veya menfez etüt çalışması devam ediyor. Altınşehir ve Eski Besni Caddesi üzerinde yapımı düşünülen Bisiklet Yolu'nun ihaleleri ve ye teslimi yapıldı. Hava şartlarının müsaade etmesi ile birlikte çalışmalara başlanacak. 2 tane taziye evinin projesi hazır. 50 bin metre kare kaldırım ihalesi ve yer teslimi yapılmış olup, kısa süre içerisinde çalışmalara başlanılacak. 2017'de 50 kilometre asfalt hedefi koyduk" diye konuştu.

(AHM)



12.01.2017 16:00:28 TSI

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