Büyükçekmece Belediyesi kar sınavını başarıyla geçti

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı süresince Büyükçekmece Belediyesi 593 personel, 136 iş makinesi ve araçla vatandaşların sorun yaşamaması için hizmet verdi.

Büyükçekmece Belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun kar yağışı süresince ilçe genelinde 593 personel, 136 iş makinesi ve araçla on binlerce insana hizmet götürdü. Ekipler cadde ve sokakları kardan temizledi, hastaları hastaneye, mahsur kalan yolcuları gidecekleri yere ulaştırdı. Bir hafta boyunca 24 saat kesintisiz hizmet veren ekipler, ilçe genelinde yoğun kar yağışına rağmen büyük bir olumsuzluk yaşanmasının önüne geçti.



"Büyükçekmece ailem adına teşekkür ediyorum"

Bir hafta boyunca karla mücadele çalışmalarını yerinde takip eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Son yılların en yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına rağmen iyi planlama, hızlı koordinasyon ve deneyimli ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla başarılı bir mücadele ortaya koyduk. Canla başla çalışan belediye personelimize Büyükçekmece ailem ve şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi.



"İyi planlama ve hızlı koordinasyon"

Büyükçekmece Belediyesi Ekipleri evde bakımdan, erzak dağıtımına, ulaşımdan, cenaze hizmetlerine kadar birçok alanda hizmet götürdü. Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Kar yağışından önce yaptığımız iyi planlama ve yağış sırasında kurduğumuz iyi koordinasyonla tüm olumsuzlukların önüne geçtik. Çok şükür yoğun kar yağışı sırasında ve sonrasında halkımızın tüm ihtiyaçlarına elimizden geldiği kadar cevap verdik" dedi. Kriz masası kurarak her türlü karla mücadele aracını hazır bekleten Büyükçekmece Belediyesi ilk günden itibaren kar yağışına anında müdahale etti.



2 bin tonun üzerinde tuz kullanıldı

Grayder, JCB, bekoloder, lastikli kato, tuzlama aracı, kamyonlar, paletli kato, dozer gibi araçları hazır bekleten Büyükçekmece Belediyesi, tüm cadde ve sokaklara girerek buraların trafiğe açılmasına çalıştı. Kar küreme çalışmasının yanında 2 bin tonun üzerinde tuzlama yapılarak cadde ve sokaklar açık tutuldu. Okullar, hastane ve sağlık ocakları, camiler, üst ve alt geçitler, otobüs durakları, kamu kuruluşları başta olmak üzere vatandaşın yoğun ziyaret ettiği yerlere öncelik verildi. Kar yağışı durduktan sonra da çalışmalara devam edilmiş, ana arter niteliği taşıyan tüm cadde ve sokaklardaki ızgaraların temizliği yapılmış, araç trafiğine açık tüm cadde ve sokaklara iş makinesi ve tuzlama yapılarak müdahaleye devam edildi.



15 bin kişiye ulaşım hizmeti verildi

Kar lastiği olmadığı için trafiğe çıkamayan vatandaşların işlerine yetiştirilmesinde ya da kamu taşımacılığının yetersiz kaldığı noktalarda Büyükçekmece Belediyesi taşıma hizmetlerini devreye sokarak taşımacılık yaptı. Kumburgaz, Mimaroba, Tepecik - Türkoba, Gürpınar ve Büyükçekmece merkezden metrobüs durağına ring seferleriyle 15 binin üzerinde yolcu taşındı. Kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan yüzlerce vatandaş evine ya da işine yetiştirildi. Yine Açık Öğretim Sınavına girecek öğrencilerle öğretmen ve sınav sorularının merkezlere taşınmasında da belediye ekipleri yardımcı oldu. Kar yağışı sebebi ile ulaşımı güç olan bölgelerde Büyükçekmece Off - Road Kulübü ekibinden destek alındı.



Sağlık sorunlarına anında müdahale edildi

Kar yağışı haftası boyunca Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü de 3 ambulans, 1 engelli aracı, 1 onkoloji hasta nakil aracı, 5 sağlık görevlisi, 4 ambulans şoförü ve 2 nakil araç şoförü ile 24 saat esasına göre çalıştı. Bu sürede 86 vatandaşa evde sağlık hizmeti, 138 vatandaşa ambulans nakil hizmeti, 32 vatandaşa engelli nakil araç hizmeti, 140 vatandaşa hastanelere gidebilmeleri için destek verildi. Ayrıca Büyükçekmece Off-Road ekibinden 295 vatandaşın hasta nakilleri konusunda destek alındı.



665 aileye erzak desteği

Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri 665 aileye ulaşarak ekmek, su, erzak, tüp, kömür, ilaç, çocuk maması, çocuk bezi, ayakkabı gibi ihtiyaçlarını karşıladı. Bu sürede vefat eden 32 kişinin cenaze işlemlerinin ve dini vecibelerin tamamlanmasında ailelere destek verildi. Kurulan taziye çadırlarında ve cenaze evlerinde yaklaşık 2 bin kişiye ikramlarda bulunuldu.



7 bin sokak hayvanı beslendi

Büyükçekmece'de 24 saat esasına göre hizmet veren 4 Veteriner Hekim, 6 Veteriner Sağlık Teknikeri, 4 Şoför ve 22 işçi hem barınaktaki hem de sahipsiz hayvanların bakımı ve beslenmesini gerçekleştirdi. Belediyemiz sınırları içinde 7 bin adet sokak hayvanı ekiplerimiz ve gönüllü hayvan severler işbirliği ile rutin olarak beslendi. Tespit edilen noktalar ve gelen talepler doğrultusunda günlük 150 farklı noktada besleme ve kontrol çalışmaları yapıldı. 140 talep değerlendirilerek, 55 sokak hayvanı bakım ve tedavi işlemleri için Rehabilitasyon Merkezimize alındı, bazı hayvanlar donmaktan kurtarıldı. Vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetlerin tamamı sonuçlandırıldı.

12.01.2017 15:57:51 TSI

