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İzmirli hazır giyim ihracatçılarına Muş'a 'yatırım yapın' çağrısı



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İZMİR (İHA) - Yatırım teşviklerinde 6. bölgede yer alan Muş, yatırımcı ziyaretleri yaparken, Muş'a hazır giyim ve konfeksiyon yatırımcısı çekmek isteyen Muş Valisi Seddar Yavuz beraberinde 20 kişilik heyetle İzmir'e çıkartma yaptı.

Muş Valisi Seddar Yavuz ve beraberindeki 20 kişilik heyet, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımcısı çekmek için İzmir'de çeşitli ziyaretler yaptı. Muş Valisi Seddar Yavuz, Muş'un nüfusunun 50'sinin 17 yaş altında ve çalışmaya istekli genç nüfusun yoğun olduğunu belirterek Egeli ihracatçıları, Muş'ta yeni inşaatı biten Tekstilkent'te yatırıma davet etti. Vali, İzmir-Muş arası uçuş seferlerinin 15 Şubat 2017 tarihinde başlayacağını, İzmir ve Muş'u arasındaki mesafenin 2 saate düşeceğini belirtti. Konfeksiyon yatırımlarında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) şartını da aramadıklarını ifade eden Vali Yavuz, "Konfeksiyon sektörü kadın istihdamı yoğun bir sektör. O nedenle kadınlarımızın rahatlıkla ulaşımlarını sağlayıp çalışabilecekleri şekilde Muş şehir merkezine yakın yerlerde bin metrekare, iki bin metrekare tesisleri konfeksiyon atölyesi olarak hazırlayıp size teslim edeceğiz. Daha çok üretim yapıp pastayı büyütmek gerekiyor" şeklinde konuştu.



Egeli Hazır giyim ihracatçıları Muş yolcusu

Ege Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kızılgüneşler ise Egeli hazır giyim ihracatçılarının 1990'lı yıllardan beri Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde hazır giyim üretimi için çaba gösterdiklerini söyledi. Kızılgüneşler, 15 Şubat 2017 tarihinde İzmir-Muş arası direkt uçak seferleri başlar başlamaz bir iş adamı heyeti ile Muş'a bir iş gezisi organize etme sözü verdi. Teşvik paketi açıklandıktan sonra dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile Muş, Batman ve Adıyaman'a ziyaretlerde bulunduğunu anlatan Kızılgüneşler, "Muş'taki üretimleri takip ediyoruz. Muş'taki üretimlerin birçoğunu İstanbul'da İzmir'de yaptırmak mümkün değil. Uşak, Adıyaman konfeksiyon sektörünün güçlü olduğu yerler. Muş neden böyle bir yer olmasın. Muş'ta insanların çalışkanlığı açısından ışık görüyorum" dedi.



"500 bin TL'nin üzerindeki yatırımlar destekleniyor"

EHKİB Başkanı Emre Kızılgüneşler, cazibe merkezlerinde yüzde 50 kullanılmış makine desteği olması gerektiğini savunarak, "Mevcut fabrikalarımızda Muş ve diğer illerde açacağımız tesislere taşıyabileceğimiz atıl kapasite makinelerimiz yeni makine şartı getirildiği için kenarda duruyor. Yeni makine almaya zorlanıyoruz. Konfeksiyon makineleri iyi kullanıldığı ve periyodik bakımları yapıldığında 15 yıla kadar çalışabiliyorlar. Cazibe merkezlerinde, 500 bin TL'nin üzerindeki yatırımlar destekleniyor. 500 bin TL'lik yatırım sonrasında kapasite artırımı için 200-300 bin TL'lik yatırım yaptığımızda teşvik kapsamına girmiyor bunun da düzeltilmesi gerekiyor. Önemli giderlerimizden birisi de nakliye. Nakliye'nin yüzde 50 oranında desteklenmesini istiyoruz. Hazır giyim sektöründe makineci, kalıpçı dediğimiz ara eleman ihtiyacına göre Meslek Yüksek Okulu ya da Meslek Lisesi seviyesinde okullarda eğitim verilmesi için çalışma yapılmalı. 100 makinelik bir konfeksiyon tesisinde 150-180 arası kişinin istihdamında destek alıyoruz, Biz 100 makine ile 250 kişi istihdam ediyoruz. Bu destek 250 kişiye göre revize edilmeli, İŞ-KUR ile yürüttüğümüz projelerde biz bir kişi istihdam ettiğimizde, bir kişinin de İŞ-KUR işbaşı destek programından istihdam edilmesini istiyoruz. Şu anda yüzde 30 olan bu oranın yüzde 100'e çıkarılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.



"Muş'a geri dönüşünü sağlayabiliriz"

2006-20015 yılları arasında İzmir'de konfeksiyon üretimi yaptıktan sonra İzmir'de maliyetlerin yüksekliği nedeniyle Muş'ta Sungu Tekstil'i kuran iş adamı Baykal Akarsu de, dünyaca ünlü markalara üretim yapan bir işletme haline geldiklerini ve 90-100 arası kişiyi istihdam ettiklerini 2017 yılında bu sayısı 250 kişiye çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Akarsu, "Muş'ta ulaşım, güvenlik sıkıntısı yok. Yüzde 60'ı genç bir nüfus var personel sıkıntısı yok, siz çalışmak istediğiniz sürece sizinle çalışmak istiyorlar. Büyük firmalar Muş'a el uzatsın, 5 bin kişi istihdam edelim. Muş'un nüfusu 100 bin, 400 bin göç vermiş durumda. Muş'a el uzatırsak bu 400 bin kişinin bir bölümünün Muş'a geri dönüşünü sağlayabiliriz" dedi.

Muş Valisi Seddar Yavuz başkanlığında İzmir'e gelen heyette, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Murat Güresmer, MÜSİAD Muş Şube Başkanı Ferhat Üzel, Muş Sungu Belde Belediye Başkanı Bedrettin Çetin'in aralarında bulunduğu 20 kişi yer aldı.

(HG-



12.01.2017 16:05:36 TSI

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