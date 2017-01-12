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Tekkeköy Belediyesinde 'SDS' yenilendi

12 Ocak 2017 Perşembe, 16:02
Tekkeköy Belediyesinde 'SDS' yenilendi
Tekkeköy Belediyesinde 'SDS' yenilendi

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şubesi arasında sosyal denge sözleşmesi(SDS) imzalanarak yenilendi.
Tekkeköy Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Şube Başkanı Nurettin Sever, Başkan Yardımcısı Hakan Çiftçi, Başkan Yardımcısı Abdullah Arlı, Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Şenel, Tekkeköy Belediyesi İşyeri Temsilcisi Semra Aksoy, Destek Hizmetleri Müdürü Yunus Togar ve Özel Kalem Müdürü Mahmut Karaman katıldı.
Belediye personeline en iyi sosyal ve ekonomik hakları sağma çabası içinde olduklarını belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Personelimizin haklarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda üzerimize düşeni her zaman yerine getirerek çalışanlarımızın motivasyonunu arttırdık. Görevini, işini layıkıyla yapanların, alın teri dökenlerin her durumda yanındayız. Bizler canla başla büyük bir gayretle güzel çalışmaları, projeleri hayata birlikte geçirdik. Tüm personelimizle bir ve beraber hareket ederek aynı hedefe yürürsek önümüze çıkan tüm engelleri aşarak daha da güzel işler başarırız" dedi.
Personelin performansının artırılmasının yanında sosyal ve ekonomik kazanımların sağlanması noktasında sosyal denge sözleşmesini yenilediklerini ifade eden Togar, "Çalışanlarımızın ekonomik ve sosyal hakları konusunda her zaman yanlarında olduk. Personelimizin çalışma şartlarının ve ekonomik şartlarının daha da iyileştirilmesiyle çalışanlarımızın ilçemiz adına daha verimli ve kalite standartları yüksek hizmetleri vatandaşlarımız ile buluşmasını sağladık. Sözleşmemiz tüm memur ve sözleşmeli personelimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
Sendikalarının üyelerine yerel yönetimler hizmet kolunda güzel kazanımlar sağladığını ifade eden Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mursel Turbay, "İmzalanan sözleşme ile memur çalışanlarımızın performanslarını arttırarak onlara sosyal ve ekonomik katkı sağladık ve hizmet kalitesini arttırdık" ifadelerini kullandı.
Ardından Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mursel Turbay, Tekkeköy Belediye Bakanı Hasan Togar'a teşekkür ederek Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" adlı eserini hediye etti.
(SAM-SLH-Y)

12.01.2017 16:04:15 TSI
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