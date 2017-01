YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tekkeköy Belediyesinde 'SDS' yenilendi

Tekkeköy Belediyesinde 'SDS' yenilendi



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şubesi arasında sosyal denge sözleşmesi(SDS) imzalanarak yenilendi.

Tekkeköy Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Şube Başkanı Nurettin Sever, Başkan Yardımcısı Hakan Çiftçi, Başkan Yardımcısı Abdullah Arlı, Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Şenel, Tekkeköy Belediyesi İşyeri Temsilcisi Semra Aksoy, Destek Hizmetleri Müdürü Yunus Togar ve Özel Kalem Müdürü Mahmut Karaman katıldı.

Belediye personeline en iyi sosyal ve ekonomik hakları sağma çabası içinde olduklarını belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Personelimizin haklarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda üzerimize düşeni her zaman yerine getirerek çalışanlarımızın motivasyonunu arttırdık. Görevini, işini layıkıyla yapanların, alın teri dökenlerin her durumda yanındayız. Bizler canla başla büyük bir gayretle güzel çalışmaları, projeleri hayata birlikte geçirdik. Tüm personelimizle bir ve beraber hareket ederek aynı hedefe yürürsek önümüze çıkan tüm engelleri aşarak daha da güzel işler başarırız" dedi.

Personelin performansının artırılmasının yanında sosyal ve ekonomik kazanımların sağlanması noktasında sosyal denge sözleşmesini yenilediklerini ifade eden Togar, "Çalışanlarımızın ekonomik ve sosyal hakları konusunda her zaman yanlarında olduk. Personelimizin çalışma şartlarının ve ekonomik şartlarının daha da iyileştirilmesiyle çalışanlarımızın ilçemiz adına daha verimli ve kalite standartları yüksek hizmetleri vatandaşlarımız ile buluşmasını sağladık. Sözleşmemiz tüm memur ve sözleşmeli personelimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Sendikalarının üyelerine yerel yönetimler hizmet kolunda güzel kazanımlar sağladığını ifade eden Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mursel Turbay, "İmzalanan sözleşme ile memur çalışanlarımızın performanslarını arttırarak onlara sosyal ve ekonomik katkı sağladık ve hizmet kalitesini arttırdık" ifadelerini kullandı.

Ardından Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mursel Turbay, Tekkeköy Belediye Bakanı Hasan Togar'a teşekkür ederek Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" adlı eserini hediye etti.

(SAM-SLH-Y)



12.01.2017 16:04:15 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER