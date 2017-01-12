Mobilyacılar Sitesi'nde İntihar
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Haber : Ali Göç
Kamera : Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi, Mobilyacılar Sitesi'ndeki dükkanında intihar ederek yaşamına son verdi.
Edinilen bilgiye göre, Mobilyacılar Sitesi 5038. sokakta meydana gelen olayda bunalıma girdiği iddia edilen B.M.Ö., intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri B.M.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. B.M.Ö.'nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(AG-AÖ-Y)
12.01.2017 16:07:26 TSI
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