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Vali Demirtaş'ın, Ankara temasları

12 Ocak 2017 Perşembe, 16:03
Vali Demirtaş'ın, Ankara temasları
Vali Demirtaş'ın, Ankara temasları
- Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'nın kamu ve özel sektör yatırımlarıyla buluşması noktasında ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana milletvekilleri Mehmet Şükrü Erdinç ve Tamer Dağlı ile birlikte Ankara'daki temasları kapsamında ziyaretlerde bulundu.
Vali Demirtaş, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'i Ankara'da ziyaret etti. Adana ile ilgili olarak kentin genel durumu hakkında Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'e bilgi veren Vali Mahmut Demirtaş, Adana'nın gelişip, kalkınması ve sorunlarının giderilmesi konusunda gösterdiği ilgi ve duyarlılıktan dolayı AB Bakanı Ömer Çelik'e teşekkür etti.
Hükümetin teşvik ve destekleriyle, Adana'nın kamu ve özel sektör yatırımlarıyla buluşması noktasında ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Vali Demirtaş'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden ve görevinde başarılar dileyen Bakan Çelik ise milletvekili olarak temsil etmekten büyük bir onur ve gurur duyduğunu belirttiği Adana'nın genel sorunlarının el birliğiyle çözüleceğini söyledi.
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Adana'nın tarımdan sanayiye, yatırım ikliminden turizm çeşitliliğine kadar her alandaki potansiyelin en güzel şekilde değerlendirilmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bakan Faruk Özlü'yü ziyaret
Vali Mahmut Demirtaş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'yü Ankara'daki makamında ziyaret ederek, Adana'nın genel durumu ile gerçekleştirilmesinin yararlı olduğu tespit edilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Kentteki yatırım potansiyelinin uygunluğuna dikkat çeken Vali Demirtaş, sanayileşmenin öncü kentlerinden olan Adana'nın gelişip kalkınması yolunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı teşekkür etti ve desteklerinin devamını diledi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ise konuşmasında, Bakanlık olarak Adana'ya büyük önem verdiklerini, kentteki yatırım ve teknoloji olanaklarının geliştirilmesi yönündeki çalışmaların titizlikle uygulandığını ve takip edildiğini söyledi.

TOKİ Başkanı Turan'a teşekkür
Vali Mahmut Demirtaş, Adana milletvekilleri Mehmet Şükrü Erdinç ve Tamer Dağlı ile birlikte Ankara'daki temasları kapsamında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün Turan'ı makamında ziyaret etti.
Vali Mahmut Demirtaş, TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan'a Adana'da gerçekleştirilen konut ve sosyal donatı yatırımlarından dolayı teşekkür etti.
Adana'daki nüfus yoğunluğu başta olmak üzere toplumun geniş bir kesiminin konut talebine dikkat çeken Vali Demirtaş, kentteki çeşitli yatırım ve projelere yönelik olarak TOKİ desteklerinin artarak devam etmesini arzuladıklarını ifade etti.
TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ise konuşmasında, tamamlanan konutların etap etap satışa çıkarıldığını ve vatandaşların konut taleplerinin karşılanması noktasında, Adana ve Türkiye'nin diğer illerinde gerekli çalışmaları yapmaya kararlı olduklarını söyledi.
(ELF-Y)

12.01.2017 16:08:13 TSI
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